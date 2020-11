Le circuit a annoncé qu’ils seraient les seuls spectateurs

Un protocole de sécurité strict sera suivi dans le pays

La Formule 1 aura un double rendez-vous à Bahreïn les week-ends du 29 novembre et du 6 décembre. La première course se déroulera sur la piste traditionnelle, tandis que la seconde utilisera l’extérieur. Les deux Grand Prix se dérouleront à huis clos, mais auront des invités spéciaux.



L’organisation a annoncé qu’il n’y aura pas de fans, mais les toilettes et leurs familles auront un espace réservé dans les gradins. Cette décision a été prise en remerciement de leurs efforts pendant la pandémie qui secoue le monde et dont Bahreïn n’est pas exempt.

<< Après d'intenses discussions entre la piste et le gouvernement de Bahreïn, le Royaume reste concentré sur la protection de la santé de ses citoyens et résidents. Cependant, il y aura un nombre limité de sièges dans les tribunes pour les agents de santé, les employés de les secouristes et leurs familles à Bahreïn pour honorer leur incroyable contribution et leur engagement lors de la pandémie dans le Royaume », lit-on dans le communiqué publié par le circuit de Sakhir.

Bahreïn a jusqu’à présent enregistré plus de 83 000 infections au COVID-19 et 329 personnes sont décédées du virus. Après un rebond des affaires en septembre, la situation s’est à nouveau stabilisée. Malgré cela, la F1 ne recevra pas de fans lors de ses deux courses dans le Royaume.

Tous les membres du paddock devront passer un test à leur arrivée à Bahreïn et devront rester à l’hôtel sans partir pendant environ 12 heures, soit le temps qu’il faut pour que le résultat arrive. Une fois qu’ils ont confirmé le négatif, ils peuvent se rendre sur le circuit et profiter des courses.

De cette manière, dans aucune des quatre courses qui restent à disputer, il n’y aura de spectateurs. Au départ, la Turquie a préparé et a commencé à vendre 100 000 billets. Cependant, l’arrivée de la deuxième vague a mis fin aux plans. De son côté, Abu Dhabi a également confirmé que le GP de Yas Marina se déroulerait à huis clos.

