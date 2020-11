Le Circuit International de Bahreïn n’a pas organisé de pré-saison F1 depuis 2014

La possibilité de participer aux tests à Montmeló est toujours sur la table, comme chaque année

Bahreïn présente une fois de plus sa candidature comme lieu de la pré-saison 2021. Le Circuit International de Bahreïn veut à nouveau accueillir les premiers essais F1 de l’année, un privilège que Montmeló a en exclusivité depuis 2015.



Bahreïn a semblé être un lieu de pré-saison possible à de nombreuses reprises ces dernières années. Cependant, depuis 2015, le Circuit de Barcelone-Catalunya a battu la piste de Bahreïn en raison des caractéristiques de son tracé, idéal pour tester de nombreux aspects de la voiture, et en raison de son emplacement en Europe, qui offre des avantages logistiques évidents pour les équipes de Gran Circo. .

La F1 vient de présenter son calendrier provisoire, avec Bahreïn et l’Espagne – bien que la signature du contrat avec le Circuit de Barcelone soit toujours en attente. Le programme étant annoncé, la question suivante qui apparaît est l’emplacement des tests de pré-saison.

Suite à l’annonce du Grand Cirque, le Circuit International de Bahreïn indique clairement sa prédisposition à accueillir ces épreuves dans un nouveau bras de fer entre les pistes pour contester les épreuves.

De son côté, l’option de Montmeló est toujours sur la table, comme chaque année. Le Circuit de Barcelone-Catalunya a l’avantage de sa localisation, à proximité des usines d’équipement, ce qui facilite le transport des pièces et minimise les coûts logistiques dans une année de choc économique dû à la crise du Covid-19.

Précisément le contexte économique peut conduire la F1 à réduire les tests de pré-saison des six jours de l’année dernière à seulement trois, ce qui affecterait surtout les différents pilotes qui débutent l’année avec une nouvelle équipe, qui en 2021 sera plusieurs: Fernando Alonso , Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo … Tous voudront rouler le plus possible avec leur voiture et une coupure, en ce sens, ne leur profiterait pas du tout.

