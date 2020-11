La durée des tests serait réduite de moitié par rapport à cette saison

L’option de Bahreïn l’emporte contre Barcelone et Jerez

La Formule 1 pourrait déménager à Bahreïn pour sa pré-saison 2021. Les tests, selon la rumeur en septembre, dureraient également de six jours l’année dernière à seulement trois.



La Formule 1 a développé sa pré-saison sur le Circuit de Barcelone-Catalunya ces dernières années. Au départ, les tests ont duré huit jours, mais l’année dernière, ils ont été réduits à six jours seulement.

Désormais, issus de la catégorie reine, ils envisagent de passer les tests en début d’année à Bahreïn, selon le portail Web américain Motorsport.com. En outre, du Royaume-Uni, ils assurent que la pré-saison serait réduite à trois jours.

Il n’y a toujours pas de date fixée pour le début des tests de pré-saison l’année prochaine. Mais si l’on tient compte du fait que le Grand Prix d’Australie aura lieu fin mars, il est probable que les tests soient programmés environ un mois avant.

Certaines équipes étaient déjà favorables à un raccourcissement de la durée des tests avant le début de cette saison. C’est le cas à Racing Point, où ils étaient déjà prêts à réduire le décalage de pré-saison à quatre jours pour augmenter le facteur d’imprévisibilité.

“Je pense que c’est dans l’intention de la Formule 1 d’animer le spectacle. Est-ce que tout le monde veut des voitures ultra-fiables quand ils arrivent à la première course? Je pense qu’une semaine à mon avis – avec deux jours, puis un congé et deux autres jours – c’est OK, faisons-le et voyons ce qui se passe », avait déclaré le manager de l’équipe de Racing Point, Andrew Green, plus tôt cette année.

Fernando Alonso et Carlos Sainz, cependant, se sont opposés à une présaison aussi courte. Il faut se rappeler que la F1 est l’un des sports dans lesquels l’entraînement est très limité. De plus, ces deux pilotes entament un nouveau chapitre avec de nouveaux équipements en 2021 et ils souhaitent faire le kilométrage maximal.

