La zone métropolitaine de Barcelone envisage d’étendre l’interdiction de circuler dans la zone à faibles émissions – ZBE – aux véhicules labellisés DGT B. Pour le moment, seuls ceux qui n’ont pas de label environnemental sont interdits.



L’AMB a jeté son dévolu sur les voitures à essence immatriculées entre 2000 et 2006, et sur les voitures Diesel entre 2006 et 2013. Surtout ces dernières, “car il est clair que l’Euro4 et l’Euro5 Diesel sont les plus polluants et les plus polluants. nous devons agir contre eux », selon Antonio Poveda, son vice-président de Mobilité.

Il ne faut pas oublier que, du point de vue municipal, les émissions de dioxyde de carbone ne sont pas pertinentes. Pour les villes, l’important est de respecter le protocole sur la qualité de l’air et donc sur les émissions de NOx et de particules. Ce sont des données qui peuvent entraîner de lourdes amendes de la part des autorités européennes.

Il se trouve qu’après le confinement, le trafic des véhicules a augmenté notamment en raison de la peur des citoyens d’utiliser les transports en commun aux heures de pointe. Cela signifie que les niveaux de ces éléments ont été situés très près, sinon à la hauteur, des records qui existaient avant la pandémie.

Pour l’AMB, restreindre la circulation de ces véhicules serait important car cela représenterait un tiers du nombre de véhicules qui circulent régulièrement dans cette zone. Dans le cas de la ville de Barcelone, le pourcentage est de 27%.

L’intention des recteurs de l’AMB est que cette interdiction entre en vigueur en 2022. D’ici là, les voitures à essence concernées auront déjà un minimum de 16 ans et le Diesel en aura un minimum de 9.

Le WBA sait que la règle sera impopulaire, il pense donc définir une exception. Les résidents de la LEZ bénéficieront d’une période de grâce de deux ans et pourront continuer à utiliser leurs véhicules jusqu’en 2024.

L’idée est d’avoir le même effet que les restrictions actuelles, qui ont réduit le trafic de voitures non étiquetées de 27% à seulement 2%,

Il adaptera également les règles aux modifications que la DGT pourrait apporter aux labels. Un sujet dont on parle compte tenu des doutes soulevés par les émissions, notamment des hybrides rechargeables ou des PHEV, dont les faibles émissions ne sont atteintes que si leurs propriétaires rechargent régulièrement les batteries, ce qui ne semble pas se produire pour le moment.

