Encore une victoire pour le Castellón et à 15 secondes du leader

Toni Vingut signe sa meilleure étape parmi les quads

Journée compliquée pour les Espagnols en véhicules légers

Outre les performances de Carlos Sainz et Nani Roma – il s’agit d’une chronique centrée sur les “ autres ” Espagnols – ce fut une journée difficile pour les “ nôtres ” dans la catégorie des véhicules légers, en particulier pour Cristina Gutiérrez et Gerard Farrés . Cependant, parmi les motos, nous avons eu une autre victoire pour Joan Barreda et Toni Vingut a également établi une bonne performance sur les quads. Jordi Juvanteny, à nouveau parmi les 20 meilleurs camions.



Joan Barreda:

Lorsqu’il a une position de départ favorable, Joan Barreda est imparable. Le pilote de Castellón a de nouveau remporté une victoire d’étape – sa 26e sur le Dakar – de manière insultante, près de six minutes d’avance sur le prochain classé. Avec cette belle performance, Joan grimpe à la deuxième place du classement général, à seulement 15 secondes de Xavier de Soultrait. Demain, il est temps d’ouvrir la piste, vous devez donc minimiser les dommages.

«C’était une bonne étape. Nous avons commencé ce matin dans des positions très tardives et nous savions que c’était une étape rapide aussi, avec peu de différences, mais au final j’ai pu rattraper Ricky d’abord, puis Quintanilla dans les derniers kilomètres, donc nous en avons coupé quelques-uns. Demain nous devrons aller de l’avant et ce sera encore une mauvaise journée, mais bon, après-demain, le sable viendra aussi. Je pense qu’il faut y aller jour après jour et essayer d’éviter les problèmes mécaniques et les grosses pertes. On verra après l’effraction dans quelle situation nous nous trouvons », a déclaré Barreda.

Cristina Gutiérrez et François Cazalet:

Journée très difficile pour Cristina Gutiérrez et François Cazalet. L’équipe défendue par Red Bull a perdu 57 minutes échouée sur une dune très molle au milieu de l’étape car, après la rupture d’un bouclier, elle ne roulait qu’en propulsion arrière. Cela a été un bâton pour leurs aspirations, mais le positif est qu’ils sont revenus à leur rythme pour se battre pour la victoire: ils ont été à tout moment à quelques secondes de la tête et, après le problème, ils ont même récupéré le temps du vainqueur dans la section. final. Dans la classification générale des prototypes légers, ils ont été dépassés par Seth Quintero, mais tout n’a pas encore été dit.

Malgré tout, le pilote de Burgos a voulu garder sa positivité. “Nous avons très bien commencé, bon rythme, très confortable … et nous avons eu un problème! Rien qui ne peut être résolu”, a-t-il commenté après la quatrième étape.

Toni Vingut:

Toni Vingut a de nouveau fait une étape sensationnelle ce jour-là. Le pilote d’Ibiza, qui était déjà assez à l’aise hier malgré quelques problèmes dans les premières étapes, a atteint une septième place honorable; si l’on tient compte du fait que le «top 5» est pratiquement inaccessible, l’étape de Toni a été de cadrer. Au général, il reste parmi les dix premiers classés.

Manuel et Mónica Plaza:

Après une étape où tout est arrivé à la Plaza, cette fois ce fut une journée plus calme, sans incident. Malgré une position de départ plutôt retardée, Manuel et Mónica ont pu terminer l’étape en 43ème position et au classement général, ils sont dans le top 50. Manuel a souligné qu’il y avait “beaucoup de poussière”, mais tous deux étaient “heureux” de n’avoir eu aucun incident et d’avoir résolu l’étape sans complications majeures.

Motocyclettes:

En dehors de Joan Barreda, dans la catégorie deux-roues, nous avons eu d’autres bonnes performances. Lorenzo Santolino est revenu aux dix premières places avec la douzième place, tandis que Joan Pedrero – 17e -, Jaume Betriu – 21e – et Laia Sanz – 27e – se sont à nouveau faufilés dans le top 30. Oriol Mena a dû se contenter de la 32e place cette fois, mais il sera sûrement à nouveau debout demain.

Véhicules légers:

Hormis Cristina Gutiérrez, les Espagnols n’ont pas non plus eu de chance parmi les véhicules légers. Au début de l’étape, nous en avions trois dans le top cinq, mais Navarro-Solà et Hinojo-Ortega et Gutiérrez-Cazalet ont eu des problèmes et finalement les mieux classés étaient Hinojo et Ortega, à huit minutes de la tête. Gérard Farrés et Armand Monleón ont également subi une panne au début de la spéciale, ce qui les a rapidement écartés du combat. De leur côté, Yago de Prado et Álvaro Moya ont confirmé qu’après avoir quitté la deuxième étape en raison d’une panne, ils se réengageraient demain.

Jordi Juvanteny et José Luis Criado:

Jordi Juvanteny et José Luis Criado sont devenus hier une sorte de «Trois Mages Avancés», car ils ont aidé plusieurs participants à sortir de leurs problèmes respectifs. Mais cela ne les a pas empêchés de terminer dans le top 20 des camions et d’être les meilleurs en 6×6 et en production. Aujourd’hui, ils ont eu une journée plus agréable et ils ont pu terminer à la dix-neuvième place pour continuer à mener les deux catégories.

