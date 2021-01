Barreda a remporté sa 25e victoire d’étape et est déjà leader du classement général

Oriol Vidal, copilote de Saleh Alsaif, a remporté la victoire parmi les SSV

Gerard Farrés était deuxième aujourd’hui et est à 1’01 ” du leader du classement général

Problèmes mécaniques pour Cristina Gutiérrez, mais elle est leader parmi les T3

Outre les performances de Carlos Sainz et Nani Roma – c’est une chronique centrée sur les «autres» Espagnols -, les meilleures performances sont venues de la main de nos «représentants» parmi les véhicules légers et aussi les motos. Joan Barreda a remporté une victoire impressionnante pour se hisser à la tête du classement général, mais les Farrés, Gutiérrez, Hinojo et compagnie ont également réalisé une belle performance. A noter que le vainqueur du SSV, Saleh Alsaif, accompagne Oriol Vidal comme copilote.



Joan Barreda:

Notre grand gagnant du jour avec Oriol Vidal – lisez quelques lignes ci-dessous -. Le pilote de Castellón a dû pousser après avoir perdu plus de 15 minutes hier en ne trouvant pas le bon chemin, et bien sûr il l’a fait! Sans hésitation, il a dominé la deuxième étape de haut en bas pour inscrire sa 25e victoire d’étape sur le Dakar avec près de quatre minutes de revenu sur Ricky Brabec et, de plus, il s’est hissé en tête du général avec un avantage de 6’23 ” à propos de l’Américain.

“Après la dure journée d’hier, avec les problèmes que j’ai eu en première mi-temps, aujourd’hui j’ai dû sortir et tout donner. Nous savions que c’était dangereux et que nous devions contrôler, mais nous sommes restés calmes dans les situations les plus compliquées et, la finale C’était une très bonne étape », a déclaré Joan Barreda après avoir remporté la deuxième étape.

Oriol Vidal (copilote de Saleh Alsaif):

Certains peuvent être surpris de lire qu’un Espagnol a gagné parmi les SSV et les véhicules légers en général, mais c’est la vérité. Il est vrai que la victoire a été Saleh Alsaif, mais l’Arabie est avec un copilote espagnol, en l’occurrence Oriol Vidal. Ce duo particulier a réalisé une spéciale fantastique, surtout avec une seconde mi-temps impressionnante dans laquelle ils n’ont pas laissé le choix au reste à partir du kilomètre 267. Au général, ils sont neuvième, à 11’41 ” de la tête (‘Vest «López est le leader).

Cristina Gutiérrez et François Cazalet:

Cristina Gutiérrez et François Cazalet ont connu une journée plus difficile cette fois, avec un problème de surchauffe dans la partie intermédiaire de la spéciale qui les a obligés à s’arrêter pendant sept minutes; La femme de Burgos a estimé que la voiture n’était pas en parfait état, et cela s’est reflété dans le temps. Cependant, ils ont réussi à terminer à la onzième place des véhicules légers et sont quatrièmes au général, à seulement 2’47 ” de la tête. Quant à la catégorie T3, elle tient toujours la tête sur son coéquipier Seth Quintero.

“La deuxième étape a été assez longue, il y a eu des sections de dunes assez compliquées parce que le sable était très mou, mais l’important est d’être ici; je ne sais pas si nous avons perdu beaucoup de temps avec un problème au milieu de l’étape, mais au final c’était Il est important d’être en tête. Très contente de la navigation de François, et rien, demain plus », a déclaré Cristina à l’issue de l’étape.

Gerard Farrés et Armand Monleón:

Après une première étape difficile, Gérard Farrés et Armand Monleón ont envoyé leur premier «message» sérieux sur ce Dakar. C’est un couple qui aspire toujours à tout, mais si dans la deuxième étape ils ne sont déjà qu’à une minute de la tête, c’est plus que corroboré. Au final, ils ont dû se contenter de la deuxième place et au général ils marchent en troisième position, à seulement 1’01 ” du leader. Ils continueront de faire la guerre.

“Hier était déjà difficile, mais aujourd’hui c’était incroyable. Nous avons commencé avec les dunes et il était difficile pour moi d’entrer dans le rythme, mais Armand a très bien navigué. La vérité est qu’il a très bien fait. Je suis sûr que nous serons aux premières places. “A souligné Gérard Farrés après la deuxième étape, dans laquelle il y avait quelques kilomètres de dunes.

José Antonio Hinojo et Diego Ortega:

José Antonio Hinojo et Diego Ortega ont encore une fois fait une de ces spéciales auxquelles nous sommes habitués. L’année dernière, ils étaient presque à chaque fois proches du groupe de tête, et cette année ne serait pas différente. Cette fois, ils ont dû se contenter de la cinquième place des SSV, à 4’53 ” de la tête, et au général avec les prototypes légers, ils marchent septième à 7’06 ” du leader. Ils sont là, encore une fois.

Toni Vingut:

Lentement mais sûrement. Toni Vingut est de retour sur le Dakar avec pour objectif de terminer le test, ce qu’il n’a pas pu réaliser l’an dernier en raison d’une panne mécanique sur l’avant-dernière étape. Ce jour-là, une performance similaire à celle d’hier est de retour, avec une onzième position qui signifie avoir un peu plus d’une heure de retard sur le leader. Au général il est dixième, à 1h47’42 ”.

Motos (sauf Barreda):

Outre la victoire de Barreda, les Espagnols ont réalisé de bonnes performances dans la catégorie deux roues. Lorenzo Santolino, après son excellente performance d’hier, était treizième sur cette étape, avec Oriol Mena en quinzième position et Jaume Betriu en dix-septième. Laia Sanz, qui a admis hier qu’elle allait au calme, a terminé 23e aujourd’hui, trois places devant Joan Pedrero.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard