Rubens Barrichello et Nelsinho Piquet semblent avoir envié Fernando Alonso. Ils profitent donc de cette semaine pour faire leurs débuts en tout-terrain.



Les deux participent à la Rally dos Sertões, le plus grand événement tout-terrain au Brésil et aussi en Amérique du Sud, avec sept étapes, qui se termineront dimanche. Barrichello le fait au volant d’un impressionnant buggy local, un RDK Sultan Buggy, tandis que Nelsinho court dans la catégorie Buggy.

En fait, pour Barrichello, c’est une simple diversion puisque sa participation s’est limitée à deux étapes, la deuxième et la troisième, partageant une voiture avec Thiago Camilo et Felipe Fraga, deux grands amis et pilotes des Super Stocks brésiliens. Camilo a fait la première étape et Fraga a pris le volant dans la quatrième pour emmener la voiture jusqu’au bout.

Barrichello a expliqué qu’il avait «eu beaucoup de plaisir. Je suis retourné dans mon enfance, dormir dehors dans le camp sur la scène marathon. Ce fut une expérience formidable et merveilleuse partagée avec des amis », a souligné Rubens.

Dans la deuxième étape, il était 13e parmi les voitures et il a dû faire un peu de mécanique “pour changer une roue crevée et aussi une courroie moteur”.

Pour Rubinho, il était malheureux que la troisième étape soit suspendue car il en voulait plus, “mais c’est comme ça que ça se passe”. Dans la seconde, il a conduit pendant plus de six heures et 28 minutes pour terminer, mais a également encouru une pénalité de cinq heures, mais cela ne l’a pas découragé.

“Je me souviens quand j’étais petit je suis allé à Interlagos et ma mère m’a dit de ne pas jouer avec la boue. Cette fois, j’ai joué! Et je me suis beaucoup amusé. Cela a été formidable. Je pensais que nous allions lentement et soudain, je me suis retrouvé à dépasser d’autres voitures. J’ai dû apprendre à klaxonner! », A déclaré Barrichello.

«Nous devions encore changer un pneu et remettre la ceinture. À certains endroits, j’ai vu des gens qui nous reconnaissaient et qui faisaient la plus grosse fête quand nous sommes passés. Je suis assez fatigué, mais très heureux. Quand vous voyez tout le monde dire que c’était une étape difficile, Cela montre que nous avons fait du bon travail », a déclaré Barrichello lundi, après ses courts débuts en rallye.

Nelsinho Piquet court toujours avec son UTV, en particulier avec un Can-Am Maverick X3 de l’équipe Varela, qui court avec les quatre membres de la famille: Bruno, Rodrigo, Gabriel et Reinaldo. Il est loin derrière dans le classement. Son problème n’est pas la vitesse, mais les pénalités l’ont beaucoup ralenti.

