La nouvelle Bentley Bentayga 2021 est la mise à jour du SUV de luxe britannique, qui avance sans présenter de révolution et propose deux moteurs, un V8 de 550 chevaux et un autre hybride rechargeable de 450 chevaux.L’autonomie totale de ce dernier est de 860 kilomètres.



Il Bentley Bentayga 2021 Il s’agit de la mise à jour de la première génération du SUV de luxe britannique, né en 2016. Il est livré avec un moteur à combustion V8 et un autre hybride rechargeable qui est la mise à jour de la Bentayga hybride d’origine.

Parmi les rivaux de ce SUV il existe des modèles comme le BMW X7 ou le Mercedes-Benz GLS, bien que son grand adversaire soit la Rolls-Royce Cullinan, qui est néanmoins un peu plus grande.

BENTLEY BENTAYGA 2021: EXTÉRIEUR

Il Bentley Bentayga 2021 Il mesure 5,13 mètres de long, 1,99 mètre de large, 1,74 mètre de haut et a une bataille de 2,99 mètres.

En termes de design Bentley a opté pour une stylisation du concept original qui a fait de la Continental GT une référence. Les optiques sont d’un nouveau design, le même que les pare-chocs. Les passages de roue ajoutent du volume, tandis qu’à l’arrière, les sorties d’échappement ont une élégante forme ovale.

Les jantes peuvent être de 21 ou 22 pouces.

Les éclairages matriciels ont 82 LED par projecteur.

BENTLEY BENTAYGA 2021: INTÉRIEUR

Il Bentley Bentayga 2021 vous pouvez avoir quatre, cinq ou sept sièges à l’intérieur. La variante à quatre places offre 100 millimètres d’espace supplémentaire pour les jambes pour les passagers arrière et les sièges dans cette zone permettent au dossier de s’incliner à 42 degrés. Ils peuvent également être déplacés longitudinalement jusqu’à 35 millimètres. Les sièges arrière disposent de six programmes de massage différents et d’un appui-tête confortable.

La version quatre places représentait 20% des ventes du modèle avant ce restylage.

Le tableau de bord est numérique et son écran mesure 12,3 pouces. L’écran multimédia est nouveau, qui a 10,9 pouces. Le système d’infodivertissement est compatible avec les protocoles Apple CarPlay et, pour la première fois sur la marque, Android Auto, tous deux avec possibilité de connexion sans fil. Sur les sièges arrière, il y a des tablettes de 5 pouces.

Les sièges sont neufs, les mêmes que certains matériaux présents dans la cabine.

Les versions cinq places garantissent plus d’espace pour les jambes dans la deuxième rangée, ainsi que plus de possibilités de réglage.

Des connexions USB-C, une zone de chargement par induction pour téléphones portables et un climatiseur avec ioniseur sont également intégrés.

Le coffre a une capacité de 484 litres.

BENTLEY BENTAYGA 2021: ÉQUIPEMENT

Il Bentley Bentayga 2021 Il dispose d’une large gamme d’aides à la conduite telles que le régulateur de vitesse intelligent, l’assistant de maintien de voie, la fonction Stop & Go, le freinage d’urgence automatique ou l’alerte précollision, entre autres.

Bentley propose deux systèmes audio. De série, le Bentley Signature Audio avec 12 haut-parleurs, tandis qu’en option, un de la marque Naim avec 20.

BENTLEY BENTAYGA 2021: MÉCANIQUE

Il Bentley Bentayga 2021 Il est vendu avec un moteur V8 de 4,0 litres, 550 chevaux et 700 Newton mètres et avec un ensemble hybride rechargeable qui présente des améliorations par rapport au modèle sortant. Plus tard, l’atterrissage du W12 est attendu.

Avec le V8, le SUV accélère de 0 à 100 kilomètres / heure en 4,5 secondes et atteint 290 kilomètres / heure de vitesse de pointe.

La consommation moyenne de carburant selon WLTP elle est de 13,3 litres aux 100 kilomètres, alors que ses émissions sont de 302 grammes de CO2 par kilomètre parcouru.

La Bentley Bentayga Hybrid combine le célèbre moteur V6 de 3,0 litres avec un moteur électrique qui développe à lui seul 128 chevaux. La puissance totale monte à 450 chevaux et le couple maximal à 700 Newton mètres.

Batterie version hybride rechargeable Il pousse de 3,2 kilowattheures à 17,3, et se charge d’offrir une autonomie électrique de 50 kilomètres selon l’ancien protocole d’homologation NEDC et de 39 selon WLTP. Cela ne vous empêche pas d’avoir droit au Zero Label, puisque jusqu’à fin 2021 la DGT prend toujours en compte le NEDC ou le chiffre WLTP multiplié par 1,25.

L’autonomie totale du Bentayga hybride est de 860 kilomètres. Le véhicule peut circuler en mode entièrement électrique jusqu’à 135 kilomètres / heure.

La variante électrifiée du Bentayga dispose d’un système appelé Bentley Hybrid Efficiency Navigation, qui contribue à améliorer l’efficacité en offrant un point de pression sur l’accélérateur qui permet au conducteur de détecter où se trouve la limite de puissance électrique avant le démarrage du moteur. la combustion.

Le changement est automatique par convertisseur de couple à huit vitesses dans les deux versions.

La Bentley Bentayga 2021 augmente la taille de sa voie arrière de 20 millimètres. La suspension a des ressorts pneumatiques, des amortisseurs à rigidité variable et des stabilisateurs actifs.

Le système de freinage standard propose des disques en acier ventilés mesurant 400 millimètres sur l’essieu avant et 380 millimètres sur l’arrière. En option, des disques en céramique carbone.

Le poids du SUV avec moteur à combustion V8 est de 2 416 kilos.

BENTLEY BENTAYGA 2021: PRIX

Le prix de Bentley Bentayga 2021 part de 213 000 euros dans le cas du V8. L’hybride n’a pas encore annoncé son prix.

