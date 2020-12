Le Continental n’aura pas de substitut et la marque pariera sur l’électromobilité

Ils ont officiellement atteint les objectifs du programme et il est temps de fixer de nouveaux objectifs

“Le programme a atteint ses objectifs. Le moment est venu de faire face à de nouveaux objectifs”, a déclaré Paul Williams, directeur de Bentley Motorsports, pour mettre fin à l’implication officielle de la marque dans différents championnats GT.



Williams a précisé que le programme officiel de la marque est clos, mais que la Bentley Continental GT3 continuera sur les pistes entre les mains d’équipes privées.

«Nous ne mettons pas fin au programme GT parce qu’il est mauvais, mais parce que nous avons déjà réalisé ce que nous voulions démontrer en GT3. Bentley est présent dans cette catégorie ultra-compétitive et très compétitive depuis sept ans. nous voulions montrer que la Continental pouvait rivaliser avec des constructeurs comme Ferrari ou Aston Martinmais nous continuerons à soutenir nos clients », a déclaré Williams.

La nouvelle arrive dans une semaine au cours de laquelle le groupe Volkswagen a fait des annonces importantes concernant la concurrence. Audi quittera la Formule E au profit du Mans et du Dakar. Et Volkswagen elle-même met fin à son département Motorsport, elle cessera de produire la Polo R5; Il ne restera qu’un seul département des pièces détachées. Porsche restera pour l’instant en Formule E en plus de son accompagnement aux clients en GT, alors que Skoda devrait continuer son implication dans le rallye avec ses R5, il reste à voir ce qui va se passer avec Seat / Cupra.

La raison de cette décision doit être trouvée dans le futur plan de la marque, qui veut devenir un leader et une référence en électromobilité. Donc, le Continental actuel n’aura pas de remplaçant.

Ces nouveaux objectifs conduisent à la spéculation avec un entrée possible en Formule E –Peut-être succéder à Audi–, Extreme E ou Le Mans avec les règles LMDh, en concurrence avec Audi. Williams a laissé les portes ouvertes, mais a souligné que si les règles LMDh étaient intéressantes, limiter l’électrification à 50 kilowatts était insuffisant, et il n’a pas exclu les règles de l’hypercar.

“Nous avons examiné cinq ou six options et avons fait partie de divers groupes de travail de la FIA”, a déclaré Williams. Et parmi ces groupes, il y en a un qui pense GT électrique.

La marque fait ses adieux avec un seul sujet en suspens, les 24 Heures de Spa, après avoir conquis les 12 Heures de Bathurst cette année et espère mettre fin à son programme lors des 9 prochaines Heures de Kyalami pour remporter l’Intercontinental GT Challenge … qui a lieu à l’occasion de l’anniversaire de l’entrée en compétition, les 12 Heures de Dubaï 2013.

Jusqu’à présent, les raisons officielles. Mais il peut y en avoir d’autres, en particulier un appelé Brexit. La marque britannique est basée au Royaume-Uni et la perspective – cela semble irréalisable – d’un Brexit dur a forcé certaines prévisions. Le stock de pièces ne peut plus être de 48 heures, mais de 14 jours et a loué cinq avions cargo Antonov pour le déplacer. Et tout cela, la perspective de devoir déplacer sa production en Europe. Ce sont des détails qui pèsent sûrement.

