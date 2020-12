Disponible avec carrosserie Coupé et Cabriolet

Équipez le moteur W12 TSI de 6,0 litres ou le V8 de 550 chevaux

Il existe une édition spéciale Pikes Peak fabriquée par Mulliner

La Bentley Continental GT 2020 est la dernière mise à jour du modèle de luxe qui est présentée sans renoncer à son apparence habituelle et élégante, à laquelle elle ajoute une série de détails tels que la possibilité d’équiper un toit ouvrant panoramique dans sa variante coupé avec moteur W12. Il développe 635 chevaux, tandis que la variante V8 reste à 550. Il existe également une édition spéciale Pikes Peak en hommage au record atteint par le modèle dans la course de montagne légendaire.



Depuis son lancement en 2003, le Bentley Continental GT Elle est devenue le modèle le plus vendu de la marque et une référence en soi, une voiture qui allie un maximum d’élégance et de distinction à une ambiance sportive et à la conduite brutale d’un moteur de grosse cylindrée. Maintenant, sa troisième génération est à nouveau légèrement au goût du jour avec un affichage de technologie de pointe sans sacrifier le savoir-faire et le luxe qui la caractérisent.

BENTLEY CONTINENTAL GT 2020: EXTÉRIEUR

Le design extérieur maintient la tradition musclée du modèle et les racines qui l’ont identifié pendant 15 ans, mais avancé jusqu’à aujourd’hui, créé avec une technologie révolutionnaire qui se traduit par un corps léger mais rigide. le le moteur est positionné plus en arrière pour améliorer la répartition du poids, ce qui se traduit par des performances dynamiques axées sur le conducteur. Pour sa part, la version équipée du moteur W12 présente la possibilité d’installer un nouveau toit panoramique en verre qui offre plus de liberté aux occupants et une plus grande sensation de lumière.

BENTLEY CONTINENTAL GT 2020: INTÉRIEUR

Avec quatre sièges et une capacité de bagages améliorée – jusqu’à 358 litres – pour un utilisation plus polyvalente, l’intérieur du nouveau Bentley Continental GT il regorge de détails exquis, comme un nouveau motif en cuir «diamant dans les diamants». De plus, beaucoup de travail a été fait pour harmoniser le vaste portefeuille de 15 couleurs en cuirs et tapis. Le design intérieur de la Continental GT est conçu spécifiquement pour le client de luxe moderne, avec une attention aux détails inégalée jusqu’à présent. La cabine intègre parfaitement la technologie de pointe avec les meilleurs matériaux naturels faits à la main. Le résultat est un espace qui a l’air exquis, luxueux et connecté, avec un tableau de bord entièrement numérique et une écran tactile rotatif 12,3 pouces.

BENTLEY CONTINENTAL GT 2020: ÉQUIPEMENT

Conçu et fabriqué à la main en Grande-Bretagne, la prochaine génération de Bentley Continental GT Il associe sa silhouette élégante et sportive à un nouveau châssis adaptatif, qui utilise un système de suspension dynamique pour assurer une conduite adaptée aux souhaits et besoins de chaque conducteur à tout moment. Le nouveau système contrôle le confort de conduite et le roulis latéral, protégeant les passagers des mouvements excessifs et donnant à la voiture une sensation de stabilité, mais très précise.

BENTLEY CONTINENTAL GT 2020: MÉCANIQUE

Peu de voitures conservent leur statut version après version, mais s’il y en a une qui génère toujours la même attraction du début à cette troisième génération, c’est bien la Bentley Continental GT, qui équipe une version améliorée de sa célèbre Moteur W12 TSI biturbo de 6,0 litres développant 635 ch, associée à une transmission à double embrayage à huit rapports au lieu du convertisseur de couple traditionnel, ce qui ajoute un grand attrait aux amateurs de voitures de sport de luxe.

Comme dans la génération précédente, pour ceux qui n’ont pas besoin de la puissance d’un W12, la firme britannique propose également un Variante V8 de 4,0 litres moins puissante de 550 chevaux avec 770 Newton mètre de couple. Version également disponible pour la Bentley Continental GT Convertible. Avec ce propulseur, la marque annonce une vitesse de pointe de 318 kilomètres / heure et une accélération de 0 à 100 kilomètres / heure de 4,0 secondes –4,1 dans le cas du cabriolet–. Ainsi, le fait de monter un moteur moins performant que le W12 6.0, n’enlève rien à un brin de luxe ou de technologie, mais il gagne en légèreté.

La même délicatesse de la Continental GT W12 se retrouve dans le V8, avec un train de rouleau entièrement réglable grâce au châssis adaptatif – en option – ou à un système de traction intégrale qui peut modifier la livraison par selon les conditions. Il fonctionne autant que possible comme propulsion et envoie de la puissance à l’essieu avant lorsqu’une perte d’adhérence est détectée. La direction assistée dispose d’un rapport de crémaillère variable qui augmente la réactivité, et le système d’amortissement adaptatif optimise le contrôle et la maniabilité en ajustant sa dureté en fonction des conditions routières, des mouvements du véhicule et de la demande du conducteur . Le moteur V8 intègre également un système de déconnexion de cylindre, il agit en seulement 20 millisecondes.

BENTLEY CONTINENTAL GT PIKES PEAK ÉDITION

Le nouveau Bentley Continental GT Pikes Peak Edition a sa raison d’être dans la commémoration du record de catégorie atteint précisément par cette voiture lors de la mythique ascension de Pikes Peak, qui s’est tenue pour la dernière fois en juin 2019. La fabrication de 15 exemplaires de cette édition spéciale est prévue, qui se distinguent au premier coup d’œil par une décoration spécifique. La mise en production du premier d’entre eux a été retardée jusqu’en août 2020, tandis que les premières livraisons ont eu lieu en décembre de la même année.

Le kit carrosserie inclus est fabriqué en fibre de carbone, tandis que la peinture vert radium est celle qui décore l’extérieur. C’est une esthétique très similaire à celle de la voiture qui a réalisé le record. Le point de contraste est fourni par quelques détails noirs brillants sur le pare-chocs avant, sur le toit, sur les coques de rétroviseurs ou sur le couvercle du coffre. Sur l’aile avant, il y a aussi un logo qui fait référence au Pic des brochetsAlors que la calandre avant peut arborer le numéro 100, un clin d’œil au centenaire du fabricant. Les pneus du Bentley Continental GT Pikes Peak Edition Ils mesurent 22 pouces, et à travers eux apparaissent des étriers de frein peints en vert. Les pneus installés sont une Pirelli P Zero Color Edition.

À l’intérieur, il y a un rembourrage en Alcantara qui a le point de contraste dans les coutures de couleur verte. Il existe également des pièces en cuir de béluga noir. Les sièges présentent une broderie spéciale sur les appuie-tête, tandis que les haut-parleurs du système audio ont des boîtiers anodisés noirs. De son côté, une série de moulures en fibre de carbone ont été installées sur le tableau de bord. Dans cette même zone, juste devant le siège passager, il y a un graphique qui représente l’itinéraire de la montée vers le Pic des brochets auquel s’ajoute le temps record, 10’18”488.

le Bentley Continental GT Pikes Peak Edition Il dispose du même moteur W12 de 6,0 litres que le modèle standard. Avec un twin turbo, il est capable de développer une puissance de 635 chevaux et un couple maximal de 900 Newton mètre. Grâce à cela, la voiture est capable d’accélérer de 0 à 100 kilomètres / heure en 3,7 secondes, tandis que sa vitesse de pointe est de 333 kilomètres / heure. Pour le moment, le prix de cette édition spéciale est inconnu.

BENTLEY CONTINENTAL GT 2020: PRIX

le Bentley Continental GT 2020 Il est en vente au prix de 229 825 pour sa version coupé W12 et de 260 640 pour le cabriolet avec la même mécanique. Pour le moment, les prix des versions V8 sont inconnus, mais on s’attend à ce qu’ils soient autour de 220 000 euros pour la version coupé et 250 000 pour le cabriolet V8.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 12/04/2020 Premières livraisons de la Bentley Continental GT Pikes Peak Edition. 12/04/2019 Bentley présente l’édition spéciale Pikes Peak de la Continental GT. 09/06/2019 Mise à jour de la troisième génération du modèle.

