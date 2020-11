Son premier véhicule alimenté par batterie est prévu pour 2025

De 2026 à 2030, son offre sera principalement des hybrides rechargeables

Le premier électrique de l’histoire de Bentley arrivera en 2025 et le fera avec un corps surélevé qui facilite l’inclusion de batteries. Cependant, le constructeur insiste sur le fait qu’il ne s’agira pas d’un SUV. De plus, d’ici 2023, la firme britannique lancera sur le marché des versions électrifiées de tous ses modèles. La conversion du constructeur à l’électrification complète interviendra en 2030.



En dépit d’être une marque assez classique dans ses designs, Bentley est conscient qu’en termes de technologie, il doit innover. Et cela, en ces temps, se traduit par l’électrification, quelque chose qui atteindra tous ses modèles le plus tôt possible. Selon des sources proches des plus hauts échelons du constructeur, tous ses véhicules auront une version hybride en 2023 au plus tard.

Quelque chose d’autre va retarder le premier véhicule entièrement électrique de la firme britannique. Depuis Bentley Ils assurent qu’il n’arrivera pas avant 2025. Et pas parce qu’ils ne sont pas en mesure d’en fabriquer un, mais parce qu’ils espèrent que dans un délai de cinq ans la technologie des batteries se sera suffisamment développée pour offrir des performances exceptionnelles sans endommager le autonomie. «Nous allons lancer notre première batterie électrique au milieu de cette décennie car nous prévoyons que dans cinq ans, les batteries auront plus de densité énergétique ou des batteries directement à l’état solide auront été introduites. Cela nous permettra d’augmenter les performances de 30%», a-t-il déclaré. Poinçon d’Adrian, le maximum responsable du fabricant.

Concernant le design, Bentley veut faire une voiture “courageuse” avec sa première voiture électrique. C’est ce qu’a déclaré Stefan Sielaff, le designer en chef de la marque. “Si nous voyons le Taycan, c’est toujours un Porsche. Si nous regardons des Tesla, ils ne présentent pas de designs très extrêmes. De BMW, par exemple, j’admire la i3, mais les clients disent qu’elle est moche. Nous devons avoir une perspective plus large et construire une voiture courageuse. Lorsque notre premier appareil électrique arrive sur le marché, nous devons faire les choses correctement. ”

Cette bravoure va se traduire par un véhicule surélevé, pas un SUV. Selon Bentley, il faut gagner de la place pour l’inclusion de batteries, mais il ne souhaite pas proposer un SUV à utiliser qui altère clairement les performances aérodynamiques de l’ensemble. Vous pouvez donc vous attendre à une solution similaire à celle de la Jaguar I-Pace, plus haute qu’une berline mais pas aussi haute qu’un SUV classique.

Pour l’instant, l’aventure électrique de la firme de luxe des îles se limite à la Bentley EXP 100 GT Concept, un prototype né dans le but de fêter son centenaire et comme signe des possibilités qu’apporte l’avenir. Concernant le reste de l’électrification de la gamme britannique, il faut rappeler que depuis que la Bentayga Hybrid a été découverte au Salon de Genève 2018, un modèle qui a subi un certain retard en raison de problèmes d’homologations issus de l’entrée en vigueur du protocole WLTP.

La feuille de route de l’électrification par Bentley Elle culminera en 2030, année prévue pour que l’ensemble de l’offre constructeur devienne entièrement électrique. Dans un premier temps, de 2026 jusque-là, les Britanniques ont promis de ne vendre que des véhicules hybrides rechargeables.

