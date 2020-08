Date publiée: 28 août 2020

Claire Williams a nié les affirmations selon lesquelles l’ancien patron de la F1, Bernie Ecclestone, serait l’homme derrière le récent rachat de l’équipe.

Il a été récemment confirmé que le Équipe britannique avait été racheté par la société d’investissement Dorilton Capital après s’être mis en vente.

Peu de temps après la confirmation, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Bernie Ecclestone était lié à l’accord. En effet, l’entreprise a effectué l’achat par l’intermédiaire d’une autre société appelée BCE Ltd. BCE sont les initiales d’Ecclestone.

Cependant, interrogée sur de telles rumeurs, la directrice adjointe de l’équipe, Claire Williams, a déclaré qu’il n’y avait aucune vérité pour eux et a déclaré qu’elle était satisfaite des propriétaires réels.

« J’ai vu ça. J’ai parlé à M. Ecclestone plus tôt dans la semaine et je lui ai demandé si c’était lui derrière – et c’est une blague d’ailleurs », a-t-elle déclaré dans le paddock de F1.

«Bernie n’a rien à voir avec notre nouvelle propriété. Dorilton Capital est complètement indépendant. Bernie n’est pas le nouveau propriétaire de Williams.

«Dans ce genre d’environnement financier, il n’est jamais facile d’entreprendre ces transactions, mais nous sommes très heureux chez Williams d’avoir réussi à trouver de nouveaux propriétaires passionnés par ce sport et par Williams.

«Ils ont des ambitions très claires quant à l’endroit où ils veulent voir cette équipe, et ils sont prêts à investir dans l’équipe pour y parvenir.»

Williams Racing est racheté par Dorilton Capital. La nouvelle ère garantit l’avenir à long terme de l’équipe de F1 et ouvre la voie à une compétitivité renouvelée. Histoire complète 👇 # WeAreWilliams 💙 – WILLIAMS RACING (@WilliamsRacing) 21 août 2020

Williams a toujours été fière de son statut de société indépendante et familiale, et l’équipe a souvent parlé de son intention de le maintenir ainsi au fil des ans.

Les difficultés financières ne leur ont pas laissé d’autre choix que de revenir en arrière, et la fille du fondateur Frank a admis qu’il était difficile de se réconcilier avec cela. Cependant, elle ne doute pas non plus que c’est ce qui est le mieux pour l’équipe.

«Je mentirais si je disais que cela n’a pas été émouvant au cours des derniers mois», a ajouté Williams.

«Mais cela fait quelques mois, nous avons tous réussi à comprendre, et cela ne peut être qu’une bonne chose pour Williams.

«C’était une évidence pour nous, l’équipe avait besoin de cet investissement et elle a maintenant un très bel avenir sous la direction de ses nouveaux propriétaires.»

