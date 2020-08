La directrice adjointe de l’équipe de Williams, Claire Williams, a déclaré qu’elle resterait responsable des anciens champions de Formule 1 pour le moment après la vente de l’équipe à de nouveaux propriétaires la semaine dernière.

Elle a également versé de l’eau froide sur la spéculation qu’un certain ancien champion de la F1 Bernie Ecclestone était le moteur et le shaker derrière l’accord, «Bernie n’a rien à voir avec notre nouvelle propriété. Dorilton Capital est complètement indépendant, Bernie n’est pas le nouveau propriétaire de Williams.

«Pour le moment, c’est comme d’habitude, rien ne change ici et maintenant et nous avons hâte de participer à la course ce week-end», la fille du co-fondateur de l’équipe de 78 ans, Frank, qui détient toujours le titre du directeur de l’équipe, a déclaré aux journalistes par vidéoconférence lors du Grand Prix de Belgique vendredi.

Williams a annoncé sa vente à la société américaine Dorilton Capital la semaine dernière; quant à sa position, elle a confirmé: «Je suis ici en ma qualité dans laquelle je dirigeais l’équipe (lors de la dernière course) à Barcelone et les courses précédentes et cela continuera d’être le cas.»

Et a ajouté que Mike O’Driscoll restait le directeur général de l’équipe.

L’équipe, dont les pilotes cette saison sont le Britannique George Russell et le Canadien Nicholas Latifi, est le troisième constructeur le plus âgé et le troisième plus titré de l’histoire de la Formule Un.

Ils ont remporté 114 courses et 16 titres au total, mais l’équipe a connu pour la dernière fois un succès au championnat en 1997, tandis que sa dernière victoire en course remonte à 2012.

Ils ont terminé en bas du classement des constructeurs l’année dernière et sont la seule équipe à encore marquer des points cette saison.

La vente, motivée par la nécessité de garantir l’avenir de l’équipe dont les finances ont souffert en raison de leurs mauvaises performances récentes sur la piste et de l’impact de la pandémie COVID-19, a marqué la fin d’une ère pour la tenue familiale.

S’adressant aux journalistes pour la première fois depuis l’annonce du changement de propriétaire, Williams a confirmé que Dorilton, une société d’investissement privée, avait acquis 100% des actions de l’équipe, la famille ne conservant aucune participation.

La société, effectuant un examen des opérations de l’équipe, a déclaré qu’elle avait l’intention de conserver le nom Williams.

Elle a ensuite révélé que Dorilton qui, jusqu’à l’accord Williams, n’avait aucun investissement dans le sport automobile dans son portefeuille, était une société d’investissement soutenue par la famille, mais n’a pas révélé son identité.

«Je n’ai aucun commentaire à faire», a déclaré Claire à ce sujet. «Nous serons en mesure de clarifier cela au cours des semaines et des mois à venir.

«Mais ils ont fait énormément de due diligence depuis le début de ce processus. Ils étaient dans le processus depuis le début. Je suis absolument convaincu que ce sont les bonnes personnes pour faire avancer cette équipe », a-t-elle ajouté.