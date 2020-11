Mattia Binotto, chef de l’équipe Ferrari, a donné de l’espoir aux fans de l’équipe italienne pour 2021. Après une année 2020 très médiocre, le Suisse est convaincu que la récente amélioration de la SF1000 montre un meilleur avenir à court terme pour Maranello.



Après un double Top 5 lors du dernier GP de Turquie, Ferrari s’est lancé dans la lutte pour la troisième place de la Coupe du monde par équipe, ce qui a stimulé la motivation des travailleurs de Ferrari, selon Binotto, pour 2021. .

“La voiture est de plus en plus constante et nous savons que nous l’avons améliorée. Si vous regardez les dernières courses, nous avons amélioré nos résultats. La voiture est clairement plus rapide et cela se reflète dans les résultats, ce qui est formidable pour l’année prochaine. », a déclaré Binotto lors d’une conférence de presse, selon des déclarations recueillies par le portail américain Motorsport.com.

“Je pense que le combat dans le championnat des constructeurs n’est pas terminé non plus, ce qui nous motive également. Nos travailleurs essaient de comprendre les faiblesses de la voiture pour l’améliorer et se concentrent particulièrement sur l’année prochaine”, at-il ajouté.

Ferrari est sixième du championnat des constructeurs 2020 avec 130 points, après 27 à Istanbul. Renault a six points d’avance sur Maranello. McLaren a 149 points et Racing Point, 154.

Les Italiens sont sur une séquence de six courses consécutives en marquant des points, après les cinq de Mugello, les huit de Sotchi, les 13 de Nürburgring, les 10 de Portimao et, bien sûr, les 27 d’Istanbul Park. Racing Point a marqué des points dans toutes les courses de l’année – bien que celles de Styrie aient été retirées – McLaren dans toutes les courses sauf la Russie et Renault dans toutes sauf l’Espagne. Ferrari a trois «zéros» cette année, avec ceux de Styrie, de Belgique et d’Italie.

