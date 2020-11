Vous êtes convoqué pour la conférence FIA, mais vous pouvez participer par vidéoconférence

Continuera à travailler sur le projet 2021 à Maranello

Mattia Binotto a annoncé qu’il manquerait également le Grand Prix de Bahreïn ce week-end. Le nom du patron de Ferrari apparaît sur la liste des participants à la conférence de presse de la FIA de mardi, cependant, le manager suisse n’assistera pas aux médias de Sakhir.



Binotto a souligné à moitié en plaisantant à moitié sérieusement, après la Turquie, qu’il valait mieux rester à la maison en raison du bon résultat obtenu à Istanbul Park pendant qu’il restait à Maranello. Maintenant, il confirme qu’il ne se rendra pas non plus à la première course à Bahreïn.

Son nom apparaît sur la liste des participants à la conférence de presse de la FIA de vendredi, mais Binotto s’adressera peut-être aux médias par vidéoconférence car il a déjà avancé qu’il ne serait pas à Sakhir au moins cette semaine.

“C’est dommage de ne rester à la maison que pendant une si bonne course. Je serai également à Maranello pour le GP de Bahreïn”, a annoncé Binotto dans des déclarations au journaliste de Sky, Carlo Vanzini.

“Je suis heureux de ne pas avoir à être sur le circuit. Mon rôle est d’être présent dans les moments difficiles”, at-il ajouté en paroles à Sky Sports, tel que publié par l’édition brésilienne du portail web américain Motorsport.com.

“Je savais que la voiture était meilleure, ces résultats sont les bienvenus et je ne participerai pas au prochain GP. Nos pilotes feront bien. Notre voiture s’est améliorée et ils se sentent plus à l’aise au volant”, a assuré Binotto.

“En général, nous montrons que nous avons une voiture compétitive. C’est le plus important car cela signifie que nous comprenons quelle direction prendre. La voiture s’est améliorée et c’est bon signe”, a insisté Binotto.

Ferrari est sixième du championnat des constructeurs, six points derrière la cinquième, ce qui est inconcevable selon Binotto. “La sixième place du classement général n’est pas acceptable pour Ferrari. Nous devons nous améliorer”, a-t-il déclaré au journal suisse Blick.

