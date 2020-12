En 2010, Binotto était déjà chez Ferrari au sein du département moteur

Regrette l’échec historique de l’équipe, qui leur a fait rater le titre

Mattia Binotto a passé sa vie avec Ferrari. En 1995, il entre dans le département moteur, dont il est à la tête des années plus tard. Il a été témoin de l’âge d’or de la Scuderia, mais aussi de l’échec historique qui a empêché Alonso de devenir champion du GP d’Abu Dhabi 2010.



En 2010, Binotto dirigeait le département moteur. Ferrari est venu à la dernière course avec des options pour être proclamé champion avec Alonso. Fernando avait 246 points contre 231 pour Vettel. Cependant, une erreur dans les stands a tout gâché. Fernando n’a perdu que de quatre points. Binotto s’en souvient comme si c’était hier.

L’équipe a appelé Fernando aux stands pour se mettre à l’abri de Mark Webber, mais lorsque le pilote est entré dans la Pit-Lane, la Scuderia s’est rendu compte qu’il avait commis une erreur historique.

«À Abu Dhabi 2010, nous avons vu Webber s’arrêter et nous nous sommes immédiatement arrêtés, un tour après lui pour nous protéger. Bien sûr, au moment où Fernando est allé aux stands, je pense que la plupart d’entre nous ont réalisé que c’était la mauvaise décision. Quelques secondes plus tard, nous nous sommes rendu compte que nous avions commis une erreur et quand il est sorti des stands, il était presque au bas de la grille », a décrit Binotto dans le podcast officiel de Formule 1, Beyond the grid.

De retour sur la piste, Alonso s’est retrouvé coincé derrière Petrov et a perdu toutes les options de titre.

“Nous n’avons pas pu dépasser et le fait qu’il ait autant de tours derrière Petrov en a fait une course très pénible pour nous tous. C’est l’un des moments les plus douloureux que je ne pourrai jamais oublier, tout comme Felipe Massa au Brésil il y a deux ans. Nous avons franchi la ligne d’arrivée en tant que champions du monde et avons finalement réalisé que nous n’allions pas être champions », a rappelé Binotto.

Malgré ces mauvais souvenirs, Binotto est heureux que Fernando soit de retour sur la grille en 2021. “Fernando était très rapide et il est toujours très rapide, ainsi que très fort. C’est un pilote très exigeant et très affamé”, at-il souligné. Binotto.

«Je ne suis pas surpris que Fernando revienne en Formule 1. À mon avis, il est toujours en bonne forme physique, et il est toujours très rapide. Il a encore très faim. Je suis heureux que Fernando soit de retour, j’aime qu’il soit de retour, j’ai de très bons souvenirs avec lui », a-t-il ajouté.

“Nous avons eu des contacts au cours des années où il a quitté la Formule 1 et c’est une excellente nouvelle de le retrouver, en particulier pour la Formule 1 », a exprimé Binotto pour fermer.

