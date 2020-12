Mattia était le chef technique de Ferrari pendant la présidence de Marchionne

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, reconnaît que Sergio Marchionne a été difficile à gérer pendant ses années à la tête de la Scuderia. Le manager suisse assure qu’il avait l’obligation de répondre immédiatement à ses messages et explique que sa pression les a incités au maximum à profiter des lacunes de la réglementation pour le moteur 2019.



Binotto rappelle que pendant son mandat de chef technique de Ferrari entre 2016 et 2018, il était sous la pression de Marchionne et était obligé de répondre à ses messages dans les 30 secondes. De plus, il reconnaît qu’il lui a écrit même pendant le Grand Prix et aussi tôt le matin. Gérer cette pression n’a pas été facile pour lui.

“La pression était là. C’était difficile de faire face à lui, vous aviez de la pression et vous deviez également transporter votre mobile avec vous toute la journée, car s’il vous envoyait un WhatsApp, vous deviez répondre dans les 30 secondes. C’est la pression. qu’avez-vous porté et si vous ne pouviez pas répondre immédiatement à ce message, vous aviez déjà mal commencé la journée “, a reconnu Binotto dans le podcast officiel de Formule 1, Beyond The Grid.

“Vivre avec son téléphone portable à vos côtés n’est pas facile. Cela vous a mis beaucoup de pression, pour vérifier que vous étiez toujours éveillé et prêt à répondre. Il vous a également parlé pendant les courses et peut-être la nuit il ne l’a pas fait, mais la première chose qu’il a faite. “, a décrit.

D’autre part, Binotto explique que la pression de Marchionne a été ce qui a conduit l’équipe à essayer de profiter des lacunes de la réglementation lors de la conception du groupe motopropulseur 2019. Le patron de Ferrari indique clairement que cela fait également partie de la Formule 1 et que feu le président de Ferrari voulait qu’ils profitent au maximum de chaque écart.

“Cela fait partie du sport de savoir interpréter les lacunes du règlement ou les parties les plus grises de celui-ci. Je respecte toutes les équipes, mais il faut savoir interpréter ce qui est gris et ce qui est clair. Il y a toujours une limite et il nous a poussés au maximum pour que nous puissions profiter au maximum des écarts“, a expliqué.

Enfin, Binotto souligne qu’il a établi une excellente relation de travail et d’amitié avec l’actuel président de Ferrari, Louis Camilieri. Binotto indique que le manager égyptien n’est pas si exigeant avec l’équipe et soutient que sous sa direction, les choses ont changé en interne.

“Louis est un leader très différent de Sergio. C’est un grand homme, un grand ami, il est toujours prêt à aider. Il comprend très bien l’importance de la stabilité et de la recherche. Lorsque vous effectuez normalement des enquêtes, les résultats ne viennent pas à court terme, mais à moyen ou long terme », a-t-il ajouté.

«Je pense que c’est une personne formidable et un grand leader, il délègue beaucoup. Il me parle beaucoup, mais je n’ai pas à lui répondre dans les 30 secondes. Tout est très différent », a fait remarquer Binotto pour fermer.

