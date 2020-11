Binotto veut battre Mercedes pour emmener Ferrari à la place qu’elle mérite

Le syndicat de Maranello se démarque pour affronter le moment difficile qu’il traverse

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a nié que ses sentiments pour Toto Wolff soient de la haine après les commentaires désobligeants de l’Autrichien sur la Scuderia. Il insiste sur le fait qu’il est son plus grand rival en Formule 1 et qu’il veut le battre, mais pas parce qu’il est Mercedes, mais parce qu’il veut ramener Ferrari sur le chemin de la victoire.



Au début de la saison 2020, Wolff a accusé les excuses de Ferrari pour les performances de son moteur. Binotto a affirmé que son rythme avait chuté en raison des nouvelles directives techniques et Wolff l’a qualifié de «connerie».

“Une autre histoire de merde, des directives techniques. Il existe une réglementation claire sur les groupes motopropulseurs. Peut-être que ce sont les décisions qui ont été prises au sein de l’équipe, par certains membres”, a déclaré le chef d’équipe Mercedes.

Après ces déclarations, la relation entre les deux semblait plus tendue que d’habitude. Cependant, Binotto a avoué qu’il ne ressentait pas de haine envers Wolff, bien qu’il soit son plus grand rival en Formule 1 et l’équipe à battre. Il affirme avoir du respect pour lui et ses exploits, même s’il ne cache pas son désir de le battre en piste et de ramener Ferrari au sommet.

“On se déteste? Dans le sport, c’est mon plus grand rival et il gagne depuis de nombreuses années, mais ce n’est pas de la haine. C’est du respect et du désir de le battre, mais pas pour avoir battu Toto ou Mercedes. C’est pour avoir pris Ferrari de retour en haut et à l’endroit où il mérite d’être », a déclaré Binotto dans une interview avec Sky Italia, selon le portail Web américain Motorsport.com.

Le patron de Ferrari a sauvé l’affaire de l’accord secret avec la FIA pour son groupe motopropulseur. Binotto fait valoir que si une équipe avait soupçonné une éventuelle irrégularité, elle aurait pu présenter une protestation formelle, puisque l’enquête a été menée à la suite des enquêtes de la Fédération.

“Aucun rival n’a déposé de protestation contre nous l’année dernière. Ce qui a été fait ensuite est né d’un désir de la FIA de poursuivre ses recherches et ses analyses à un moment où nous nous concentrions sur le développement de la voiture pour la saison 2020.” ajoutée.

Binotto explique pourquoi c’était un accord secret. L’Italien estime que si les termes du pacte avaient été dévoilés, le reste des équipes aurait toutes les informations sur les aspects techniques de leur moteur.

«Nous sommes donc parvenus à un accord simple: concentrons-nous sur l’avenir et aidons les autres à comprendre quelles sont les zones grises possibles dans les normes. Et là où des clarifications étaient nécessaires, elles ont été apportées. L’accord était secret parce qu’il devrait évidemment l’être. Devrions-nous l’être? enseigner à tout le monde notre moteur? Je ne pense pas que quiconque ait jamais fait cela en Formule 1 et personne ne le fera à l’avenir », a-t-il déclaré.

La vitesse de pointe de Ferrari, l’un de ses points forts en 2019, a disparu lorsque la FIA a introduit des directives techniques sur la réglementation des moteurs. Binotto allègue qu’avec son aide, la Fédération a pu inclure ces clarifications qui ont par la suite eu un impact sur tous les propulseurs, bien que sur le sien d’une manière plus évidente.

“Quant aux zones ‘grises’, il en a été ainsi tout au long de la saison 2019 jusqu’à l’arrivée des nouvelles lignes directes, qui ont également été définies grâce à notre aide. Ces directives ont eu un impact sur tous les moteurs, mais les nôtres dans une plus large mesure” , a pour but de régler ce problème.

UNE ÉQUIPE COMPACTE POUR DÉPASSER 2020

Dans un autre ordre d’idées, le patron de Ferrari a fait référence à la saison difficile qu’ils traversent. Il estime que dans les moments difficiles, il est facile qu’il y ait des tensions, mais souligne que tous les travailleurs ont été unis et ont ramé dans la même direction.

«C’est un groupe de personnes fantastique. Nous traversons une période difficile et dans ce contexte, il est facile de faire surgir des tensions, en pointant du doigt votre voisin sur le bureau. Au lieu de cela, nous sommes une équipe compacte qui travaille avec un seul objectif, nous avons également le soutien de notre président et chef de la direction », a-t-il assuré.

Binotto est confiant pour l’avenir et pense aller dans la bonne direction, comme l’a montré Charles Leclerc après les dernières courses. Leur patron pense jeter les bases d’un avenir plein d’espoir.

“Nous croyons en ce sport et en l’avenir. C’est une Ferrari qui, bien qu’elle n’ait pas traversé un moment sportif facile et avec toutes les difficultés que la période du covid-19 a entraîné, a des bases solides sur lesquelles construire et se tourner vers à venir », a ajouté Binotto pour fermer.

