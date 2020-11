Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, insiste sur le fait que leur chute cette saison sera une exception. Le manager se souvient que toutes les équipes ont eu leurs bonnes et mauvaises campagnes et transmet son optimisme pour l’année prochaine.



Ferrari est convaincu que cette saison n’a été qu’un mauvais rêve qu’ils peuvent laisser derrière eux dès le début de 2021. Mattia Binotto rappelle que le fait de se tromper cette année en philosophie les a condamnés en raison du contexte de covid-19, mais ils n’attendent pas que ce ralentissement dure beaucoup plus longtemps.

“La saison 2022 viendra avec une toute nouvelle génération de voitures et un projet auquel nous devrons bientôt consacrer une grande partie de notre énergie. En tant que saison, 2020 sera une exception”, a déclaré Binotto dans des déclarations à Sky Italia.

«Nous nous sommes battus pour des victoires et des titres à plusieurs reprises ces dernières années, mais il y a eu aussi des saisons sans victoires, comme 1990 et 1994. 2020 est une saison particulièrement difficile, non seulement à cause de nos problèmes, mais aussi à cause du contexte de covid-19. Non nous avons pu nous développer et nous améliorer autant que nous l’aurions souhaité », a ajouté le patron de Ferrari.

D’un autre côté, la Suisse a déclaré que faire un changement de philosophie au sein de la hiérarchie de Maranello pourrait être une erreur. Binottot, qui a mis en partie la responsabilité de la pandémie de covid-19, pense avoir tout simplement égaré son approche de la saison.

“Je pense que frapper la table avec votre poing n’est pas la solution. Nous l’avons mal fait, nous avons opté pour la mauvaise approche. Covid-19 a tout gelé et nous a punis”, a déclaré Binotto pour fermer.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard