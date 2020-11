Laurent Mekies agira en tant que chef d’équipe par intérim à Istanbul

L’Italien reviendra dans l’équipe pour Bahreïn et Abu Dhabi

Mattia Binotto ne sera pas présent au GP de Turquie pour se concentrer sur les préparatifs à l’usine de Maranello en 2021 et de cette manière, il pourra assister au triplé de course qui clôturera la saison. Laurent Mekies le remplacera à titre intérimaire.



Le patron de l’équipe Ferrari ne sera pas présent à la prochaine course du calendrier de la Formule 1, le GP de Turquie dans deux semaines. Comme Toto Wolff – de Mercedes – dans un passé récent, Binotto choisira de rester à Maranello et de retoucher les préparatifs et les changements nécessaires pour 2021, selon l’agence de presse GMM.

Dans une pratique inhabituelle, mais pas sans précédent, Binotto a préféré rater l’épreuve turque et non le triplé de courses qui clôturera la saison 2020 de Formule 1 entre fin novembre et mi-décembre, avec deux courses à Bahreïn et une à Abu Dabi.

Malgré le fait qu’il n’y ait toujours pas eu de confirmation de l’équipe italienne, tout indique, selon les informations susmentionnées, que le remplaçant par intérim de Binotto sera Laurent Mekies, actuel directeur sportif de Ferrari et qu’il a été signé il y a deux ans directement de la hiérarchie. de la FIA.

Mekies, précisément, le week-end dernier a loué la performance de Sebastian Vettel à Imola et a complètement écarté les rumeurs selon lesquelles Ferrari avait deux voitures aux performances disparates et a félicité un Vettel “plus confortable” dans la voiture après sa bonne performance en Imola, peut-être pour apaiser les eaux avant d’aller à Istanbul.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard