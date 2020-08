Ferrari a chuté à sa pire forme en Formule 1 depuis plus d’une décennie, la SF1000 cruellement exposée comme un raté sur la grande vitesse Spa-Francorchamps, lieu du Grand Prix de Belgique de dimanche qui a été remporté avec une facilité consommée par Lewis Hamilton un autre après-midi de Domination de Mercedes.

Mais l’équipe Championne du Monde n’est pas le problème des Reds.

Leur voiture lamentable les a loin de la Mercedes W11 qui donne le rythme ou même de l’extrémité pointue du milieu de terrain. Les statistiques montrent que le SF1000 entre les mains de Charles Leclerc, le meilleur qu’il pouvait tirer de la limace était de 1: 42,996, ce qui se compare à l’effort de Lewis Hamilton de 1: 41,252 qui a remporté la pole, soit 1,7 seconde!

Néanmoins, les attentes dans le camp rouge étaient plus élevées pour la course, mais cela s’est avéré encore plus désastreux alors que Vettel luttait pour se hisser à la 13e place à la fin des 44 tours, avec Leclerc 14e. La paire bien plus d’une minute derrière le vainqueur lorsque le damier a agité.

Cet effondrement dramatique de l’équipe qui a gagné ici il y a 12 mois est un choc, au-delà de la compréhension pour la plupart et le point le plus bas de la direction turbulente de Mattia Binotto; la couronne repose inconfortablement sur sa tête.

Sa douleur est claire dans le rapport d’équipe: «Nous sommes déçus et en colère, tout comme nos fans et pour de bonnes raisons. C’est un moment difficile dans une saison dont nous savions dès le départ qu’elle serait difficile.

«C’est dans des moments comme celui-ci que nous devons rester fermes et regarder vers l’avenir pour surmonter cette période difficile. C’est le seul moyen de sortir de cette situation », a expliqué le patron de l’équipe Ferrari.

Alors que leurs rivaux (à l’exception des équipes clientes de la Scuderia) ont trouvé environ deux secondes depuis leur dernière visite à Spa il y a un an, la Ferrari SF1000 était une demi-seconde plus lente samedi que la SF90 de l’année dernière, ce qui a propulsé Charles en pole et Seb à la deuxième place du classement. la grille.

Cette année a été un énorme pas en arrière car ils ont été battus par Kimi Raikkonen dans l’Alfa Romeo à moteur Ferrari – le dépassement de Seb a dû être une pure agonie pour Tifosi – suggérant que la Ferrari n’est pas seulement fustigée par son PU édenté mais aussi par l’aéro -package est également allé sévèrement de travers; combinant pour engendrer la voiture inepte actuelle avec laquelle ils sont obligés de faire campagne cette saison.

Binotto a reconnu après la course: «Sur une piste qui requiert efficacité aérodynamique et puissance, nous manquions cruellement des deux. Charles et Sebastian ont fait de leur mieux, hier en qualifications et aujourd’hui en course, mais nous n’avons même pas pu entrer dans les points. «

Mattia continue d’avoir le soutien de ses payeurs, mais au-delà de cela, il est la cible de nombreuses blagues cruelles sur les réseaux sociaux, tandis que les photos de lui en tant que clown sont nombreuses. Un héritage qui vivra pour toujours dans ce monde câblé impitoyable.

Mais des questions doivent être posées:

Combien de temps la direction de John Elkann et Louis Camilleri peut-elle continuer à soutenir Binotto à la barre? Combien de temps vont-ils endurer ces dimanches embarrassants avant d’agir pour soutenir leur chef d’équipe ou le licencier? Surveillez cet endroit…