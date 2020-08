Date publiée: 30 août 2020

Le patron de Ferrari, Mattia Binotto, pense que les problèmes de rythme de la Scuderia lors du week-end du Grand Prix de Belgique sont un problème ponctuel.

Sur la base des meilleurs temps au tour des qualifications, Ferrari est la seule équipe à perdre du temps à Spa en 2020 par rapport à son temps en 2019 et Charles Leclerc et Sebastian Vettel font la queue depuis une P13 et une P14 plutôt mornes le jour de la course.

Ferrari semble avoir chuté à un nouveau plus bas à Spa, mais Binotto pense que la dernière baisse de l’ordre hiérarchique est strictement liée aux caractéristiques de Spa plutôt qu’à quelque chose qui se poursuivra dans les courses à venir.

« Le problème est lié à ce week-end », a déclaré Binotto à Sky Italia.

«Nous n’avons pas été en mesure de comprendre comment faire fonctionner les pneus.

«Après tout, c’est la même voiture que nous avions lors des courses précédentes, tout comme nos rivaux. Il y a donc quelque chose qui n’a pas fonctionné pour nous, car nous sommes plus en retard que nous ne devrions l’être.

«Nous avons également fait un choix de charge aérodynamique plus élevée en pensant également à la course, qui pourrait être humide, en essayant de faire quelque chose de différent de nos rivaux, en sacrifiant même un peu la qualification.

«Nous l’avons vu sur les lignes droites, dans le premier et le troisième secteur.»

Le directeur sportif de Ferrari, Laurent Mekies, est un peu perplexe quant à la cause profonde mais espère une amélioration lors de la course de dimanche à Spa.

Il a ajouté: «Nous devons comprendre quelle est la cause profonde de ce qui nous a tellement mis hors de la bonne fenêtre pour commencer, et c’est probablement aussi un peu plus profond que cela.

«Nous devons creuser correctement pour nous assurer que nous comprenons la racine [cause], afin que nous n’ayons plus à faire face à cela. Nous en avons assez pour faire face au reste pour ne pas avoir à prendre de précautions.

«Quelqu’un qui part de si loin va toujours accueillir tout ce qui peut changer l’ordre

«Alors oui, ce sera mieux qu’il y ait une certaine excitation avec la pluie, compte tenu de nos positions de départ.

«De plus, nous avons fait des choix qui pointent vers les engins de course et la course avec un peu plus de charge sur la voiture.

«C’est très difficile de passer par ce genre de courbes.

«Mais comme je l’ai dit, en tant que groupe, c’est quelque chose que nous apprenons certainement ensemble à passer et je suis sûr que ce sera positif lorsque nous reviendrons au bon rythme.»

