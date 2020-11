Le dernier GP est resté à Maranello pour travailler sur le projet 2021

Il fait l’éloge de Vettel et une gifle au poignet de Leclerc

Le patron de l’équipe de Ferrari, Mattia Binotto, a plaisanté sur le fait d’avoir manqué le Grand Prix de Sakhir. Le manager n’était pas non plus en Turquie ce week-end et par hasard, sans lui, l’équipe a ajouté plus de points que jamais cette saison.



Après une saison de traversée du désert, Ferrari a fait une clairière en Turquie. Bien que les qualifications ne se soient pas déroulées comme prévu, la course a été tout le contraire: ils ont montré un bon rythme à la fois sur des pneus de pluie extrême et avec des intermédiaires et ont pu ajouter un résultat important pour l’équipe, dont un podium de Sebastian Vettel.

Cette circonstance s’est produite curieusement avec l’absence de Binotto, présent à l’usine de Maranello pour superviser les travaux sur la voiture 2021. L’Italien a voulu plaisanter avec cette circonstance.

«Il semble que notre meilleure course de l’année ait été avec moi à la maison. J’annonce que je resterai également à Maranello pour le Grand Prix de Sakhir“Il a commenté en plaisantant dans une interview avec la chaîne italienne Sky Sports.

La performance de Sebastian Vettel à Istanbul a été des plus remarquables. Après une mauvaise saison, sa carrière à Istanbul Park, avec un départ fulgurant à la troisième place dans le premier tour, n’est pas passée inaperçue par son patron:

“C’était une bonne course et je suis très heureux pour Vettel. Il mérite le podium et c’était agréable de le voir féliciter Hamilton. Il a très bien contrôlé la course, a pris soin des pneus et a été rapide. Je suis très heureux parce qu’il a pu monter sur un podium. il l’a travaillé », a affirmé.

Le revers de la médaille était Leclerc. Après un mauvais départ, il a pu grimper des places avec les intermédiaires jusqu’à ce qu’il soit quatrième à quelques tours de la fin. Mais son élan lui a joué un tour et il a fini par perdre le podium dans les derniers mètres, ce que Binotto n’aimait pas du tout:

“Je comprends sa déception, nous sommes déçus de lui. Il a montré qu’il était rapide, son talent, mais il a payé ses erreurs, comme au départ ou plus tard. Sans eux, il aurait pu terminer en deuxième position”, a-t-il déploré.

Cependant, Binotto fait un bilan positif du week-end en Turquie. “En général, les pilotes ont été bons dans une course très difficile. Nous avons vu une voiture de compétition, c’est le plus important car nous avons enfin compris la direction dans laquelle nous voulons développer la voiture”, a ajouté Binotto pour terminer.

