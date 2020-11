Il était déjà annoncé qu’il ne serait pas à Istanbul ce week-end

Accordez la priorité à l’usine pour vous préparer à 2022

Mattia Binotto a confirmé qu’il n’assisterait pas à certaines courses en 2020 et qu’il manquera régulièrement les circuits la saison prochaine. Le but de votre décision réside dans votre intention de vous impliquer davantage dans les tâches de l’usine de préparation aux changements réglementaires.



Il a été récemment annoncé que Mattia Binotto serait absent lors du Grand Prix de Turquie. L’idée était de rester à Maranello pour travailler dur sur la voiture de l’année prochaine.

Maintenant, le patron de Ferrari a parlé et a expliqué qu’il n’assisterait pas à certaines des courses pour le reste de la saison. Mais pas seulement cela, mais cela garantit que son absence du Grand Prix en 2021 sera assez fréquente. Il tentera de faire correspondre ses fonctions à la fois sur la piste et en dehors, à Maranello.

«En ce qui concerne mon rôle, je dois trouver un équilibre intelligent entre les tâches en usine et sur la piste. Le travail en usine est très important. En 2020, je commencerai à ne plus participer à certaines courses, à commencer par la Turquie. Cela se produira plus souvent l’année prochaine“, A souligné Mattia Binotto dans des déclarations publiées par le site allemand Speed ​​Week.

Un calendrier de 22 ou 23 courses est attendu en 2021 et Binotto se prépare déjà aux défis qu’un calendrier aussi étendu posera. «Si nous avons de plus en plus de carrières, alors nous devons prendre des décisions. La logistique, la mécanique, les techniciens … tout se complique. Nous devrons introduire un système de rotation avec notre personnel. C’est le seul moyen de maintenir l’efficacité et concentration », a expliqué Binotto.

De plus, le règlement sera annulé en 2022 et Ferrari veut être prêt pour le changement de règlement. Pour cette raison, le patron de l’équipe italienne passera plus de temps à Maranello que d’habitude. L’intention est de se préparer le plus possible à profiter du changement d’époque.

