Carlos Sainz débutera la saison 2021 à égalité avec Charles Leclerc, comme l’a fait remarquer son nouveau chef d’équipe Mattia Binotto lors de la première journée de Madrid à l’usine de Maranello. Les deux profiteront des mêmes opportunités, mais une hiérarchie interne pourrait être établie en fonction des résultats et des circonstances de la saison.



Binotto a souligné qu ‘”il n’y a rien d’écrit dans le contrat de Leclerc qui établit qu’il est le leader” de l’équipe, confirmant ainsi que la Scuderia commencera la saison 2021 avec la même philosophie qu’elle a appliquée en 2020: donner les mêmes options à ses pilotes titulaires et subordonnant le rôle de chacun à leurs performances en piste.

Cela signifie que Sainz a entre les mains la possibilité de s’imposer comme le leader de la Scuderia, ou du moins de rivaliser face à face avec son partenaire tout au long du calendrier.

“Les deux auront la liberté de se battre sur la piste. Il est important qu’ils ne se blessent pas, mais en début de saison ils auront les mêmes opportunités”, a déclaré le chef d’équipe ce vendredi lors du traditionnel déjeuner de Noël de la Scuderia avec les médias. communication, y compris SoyMotor.com.

“Notre première priorité est d’optimiser les points de l’équipe. Il peut être important dans certaines courses que les pilotes s’entraident ou acceptent des décisions dans le meilleur intérêt de l’équipe.”

“Plus tard dans la saison, s’il y a un net avantage d’un pilote sur l’autre ou si l’un se bat pour un but qui n’est pas possible pour l’autre, nous discuterons et verrons comment nous pouvons nous entraider au profit de l’équipe. Optimiser les points d’équipe. est la priorité. ”

Binotto explique qu’il voit Sainz comme un talent pour l’avenir et ne cache pas qu’il aimerait qu’il se renouvelle au-delà de son engagement actuel, qui expire à la fin de 2022.

J’espère que nous le verrons sur le podium. Cela ne dépend pas de lui, mais si la voiture est assez bonne, il peut faire de bonnes courses et être sur le podium. C’est un très jeune pilote, le plus jeune line-up depuis 1968, mais normalement. Lorsque vous prenez une décision comme celle-ci, ce n’est pas seulement pour deux ans, mais parce que vous essayez de créer une base solide pour l’avenir, j’espère que Carlos se renouvelle et est avec nous dans les années à venir.

Lorsque Binotto détaille ce qu’il attend de Sainz dans son premier parcours habillé de rouge, il parle à la fois de points ajoutés et de contribution au développement de l’équipe.

“C’est un pilote rapide et très fort. Il a connu une très bonne année 2020 et a été encore plus rapide en qualifications, un domaine où il n’avait pas été aussi rapide si l’on repense à ses saisons précédentes. En course, il est très fort. Il termine généralement. améliore toujours et habituellement sa position sur la grille. ”

J’espère que Carlos contribuera à la Coupe du monde des constructeurs, ce qui est très important pour nous. Il est important que les deux pilotes réussissent très bien en course pour marquer tous les points possibles. J’espère et je suis convaincu que Carlos nous aidera à faire mieux en course. celle des constructeurs et aussi en équipe “.

“Carlos apportera son expérience, qui n’est pas petite. Il a fait de nombreuses saisons dans différentes équipes, où il a appris différentes méthodologies des ingénieurs. Il apportera de l’expérience et nous serons très ouverts à écouter et à apprendre.”

J’espère qu’il sera un excellent partenaire pour Charles. Il travaille dur et est un leader, j’espère donc qu’il contribuera à développer l’équipe afin que nous soyons plus forts à l’avenir. Je suis sûr qu’en 2021, nous bénéficierons déjà de son arrivée chez Ferrari. “.

