Mattia Binotto a expliqué les raisons de la signature de Carlos Sainz. Le patron de Ferrari assure qu’ils cherchaient quelqu’un capable de battre Charles Leclerc et ils ne doutent pas que Carlos soit capable de le faire.

Ferrari a déjà un leader, Charles Leclerc, mais Binotto veut que Carlos Sainz en devienne un autre, insistant sur le fait qu’ils n’ont pas une philosophie du premier et du deuxième pilote en tête.

“Nous avons un leader sur la piste et c’est Charles. Je voudrais aussi que Carlos soit un autre leader sur la piste, donc nous n’allons pas avoir un pilote numéro un et un pilote numéro deux pour le moment”, a avoué Mattia Binotto dans le podcast de Formule 1 au-delà de la grille.

Le patron de Ferrari a assuré que dans leur recherche, ils avaient réussi à trouver quelqu’un de valable pour gagner un championnat des constructeurs et ils ont vu que Carlos avait toutes les caractéristiques.

«Nous avons un projet à long terme avec Charles. Si nous avons déjà Charles, nous avons besoin d’un pilote fort et cohérent et c’est Carlos. Nous avons besoin d’un pilote qui peut battre Charles et je pense que Carlos peut le faire“, a expliqué Binotto.

En outre, il a commenté les raisons pour lesquelles ils ont regardé le pilote madrilène. Parmi eux, leur régularité le dimanche et leurs améliorations au classement se démarquent, surtout cette saison. Binotto révèle qu’ils ont écouté toutes ses communications radio avant de prendre une décision.

«Nous avons fait une analyse et cela a été très rapide, surtout cette année. A été plus rapide que Norris, qui depuis sa première année s’est avéré être un très bon pilote. En 2020, Carlos a été très fort, il s’est beaucoup amélioré en qualifications et en course il est toujours très constant », a-t-il souligné.

“De plus, c’est un pilote qui travaille très dur et qui est très précis lorsqu’il s’agit de communiquer à la radio”, a souligné le responsable de l’équipe italienne.

En 2019, Binotto a commencé à se pencher sur Carlos. Le manager met en évidence le mélange de jeunesse et d’expérience que Carlos apporte. “Il est jeune et a déjà six ans d’expérience en Formule 1. Il a encore beaucoup de potentiel à développer. Nous avons commencé à le regarder lors de la dernière ligne droite de la saison 2019”, a admis le patron de Ferrari.

“D’ailleurs, j’ai toujours été en faveur de la poursuite des jeunes pilotes, et nous avons accordé beaucoup d’attention à chacun d’entre eux. Pour cette raison, l’année prochaine, nous aurons le plus jeune couple Ferrari depuis 1968”, a ajouté Binotto pour conclure.

