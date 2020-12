Bien qu’ils soient tous les deux venus à Ferrari différemment, ils ont des qualités de leadership

Binotto souligne que le développement de Charles en tant que pilote est sur la bonne voie

De plus, cela souligne la grande relation que le Monégasque entretient avec toute l’équipe

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, estime que Charles Leclerc est capable d’être le grand leader sur et hors piste que Michael Schumacher était pendant son séjour à la Scuderia. De plus, il souligne la progression du Monégasque dans sa deuxième saison dans l’équipe et met en lumière les bonnes relations qu’il a nouées en hors-piste avec l’ensemble des membres.



Binotto pense que la chose la plus importante pour établir une étape gagnante est d’avoir un leader clair au sein de Ferrari et selon lui, Leclerc est la bonne personne pour le faire. Bien sûr, il est clair que Schumacher à son époque est déjà arrivé en tant que champion du monde à la Scuderia, cependant, Charles est une star en développement, même si pour le moment, il est sur la bonne voie.

“Au cours de ces années, nous avions un pilote de premier plan et c’était Michael; maintenant nous avons Charles. Évidemment, il n’a pas l’expérience de Michael, car il n’est pas venu chez Ferrari en tant que champion du monde, mais il est un leader incontesté sur la piste et c’est important. Je pense que c’est important pour créer un cycle gagnant à l’avenir », a commenté Binotto sur le podcast officiel de Formule 1, Beyond The Grid.

«Charles est plus jeune que Michael lorsqu’il est devenu le leader. Il se développe en tant que leader et se développe bien“, a ajouté.

Binotto estime que Leclerc a fait un bond de qualité dans sa circonscription en 2020, malgré un SF1000 beaucoup plus difficile à piloter par rapport au SF90 2019. Ce qui ressort le plus de la croissance du Monégasque, c’est la capacité qu’il a aujourd’hui à gérer les pneus.

“Cette année est meilleure que l’année dernière. Malgré une voiture difficile en 2020, elle a été solide et cohérente, elle s’est très bien adaptée à de nombreux circuits et a réduit au maximum le potentiel de la voiture”, a souligné Binotto.

“La façon dont il a progressé en particulier se voit dans la gestion de ses pneus, son rythme de course est très bon, comme en qualifications”, at-il déclaré.

Le développement de Leclerc a été très bon jusqu’à présent au cours de ses trois années en Formule 1 et Binotto souligne le fait qu’il est très proche de l’équipe et que l’équipe se sent très bien de travailler avec lui. Ainsi, le manager est très content du dévouement de sa star.

«En tant que pilote, il a beaucoup évolué et je pense qu’il est plus fort qu’à son arrivée. Il grandit en tant que pilote et en tant qu’homme. Il est très proche de l’équipe et nos gens se sentent très bien dans sa peau. J’aime le fait qu’il fasse partie de notre famille, j’apprécie vraiment son dévouement », a reconnu Binotto pour conclure.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard