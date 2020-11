Turvey restera avec les Chinois pour la septième année consécutive

Blomqvist disputera sa première saison complète dans la catégorie électrique

L’équipe est confiante d’une bonne performance la saison prochaine

NIO 333 a confirmé Tom Blomqvist comme pilote officiel pour la saison 2020-21 de Formule E. Le Britannique rejoindra son compatriote Oliver Turvey dans l’équipe chinoise.



Blomqvist a finalement été sélectionné pour le deuxième siège de NIO 333, qui a été occupé l’année dernière par Ma Qing Hua et Daniel Abt. Au final, ils parient sur donner un air frais à l’équipe avec le Britannique, qui à 26 ans a hâte de profiter de cette opportunité pour se démarquer dans la catégorie électrique.

Blomqvist, qui a disputé la saison dernière deux courses de Formule E avec Panasonic Jaguar, se joint maintenant à une nouvelle aventure. “Je suis très heureux de rejoindre NIO 333 pour la prochaine saison de Formule E. J’ai hâte de commencer. Je suis très reconnaissant à l’équipe pour l’opportunité et la confiance qu’elle m’accorde. J’ai hâte de me rendre la pareille avec succès. la piste », a commenté Blomqvist dans le communiqué officiel.

“Revenir en Formule E à plein temps est fantastique pour moi car la catégorie a grandi au fil des ans et je suis très fier de faire partie de la grille la saison prochaine. L’équipe et moi sommes très motivés pour face à ce prochain parcours et nous espérons réussir ensemble », a-t-il ajouté.

Le partenaire de Blomqvist sera Oliver Turvey, qui disputera la septième saison consécutive avec NIO 333. Le Britannique est devenu l’homme de confiance de la structure chinoise et assure que cette année les sensations ont été bonnes lors des tests et donc, ils font confiance d’avoir une bonne performance dès la première course à Santiago du Chili.

“Tout le monde dans l’équipe a mis beaucoup d’efforts dans la nouvelle voiture et la pause de la saison dernière leur a permis de se concentrer encore plus sur la voiture de cette année. Nous avons fait des progrès lors des essais et je suis sûr que le travail acharné nous garantira des résultats. plus compétitif cette saison prochaine », a exprimé Turvey pour conclure.

Turvey et Blomqvist auront leur premier contact officiel avec leur nouvelle voiture lors des tests de Valence, qui débuteront ce week-end.

Si vous voulez lire plus de nouvelles comme celle-ci, visitez notre Flipboard