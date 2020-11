BMW L’Amérique du Nord traverse une mauvaise période, c’est que la firme bavaroise a écopé d’une amende de 18 millions de dollars pour avoir gonflé ses chiffres de ventes aux États-Unis, dans le but supposé d’offrir une meilleure image et plus de confiance aux investisseurs potentiels.

Était le Commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC), qui a annoncé la nouvelle de cet événement, et qui a rapporté que BMW North America mènerait cette pratique de 2015 à 2019, maintenant sa position de leader parmi les marques haut de gamme sur le marché américain.

BMW X5. / Photo: avec l’aimable autorisation de BMW.

Selon les informations du journal 20minutos, BMW a obtenu environ 18 milliards de dollars sous forme d’offres d’obligations d’entreprises, et tout cela grâce à cette pratique. Pour atteindre son objectif, BMW a payé aux concessionnaires entre 1 000 $ et 3 000 $ pour enregistrer des véhicules de démonstration, de courtoisie ou de zéro kilomètre, les enregistrant dans son système en tant qu’unités vendues, en plus d’établir une réserve de ventes non déclarées, connue sous le nom de « la banque », et qu’il leur a permis d’ajuster la production, les objectifs internes et les chiffres de vente si nécessaire.

C’est après une enquête de la SEC qu’ils ont réussi à découvrir ce fait inhabituel, et bien que BMW à condition de collaborer pleinement lors de l’enquête, le constructeur allemand devra payer 18 millions de dollars à titre de pénalité. Pour leur part, BMW AG, BMW North America et BMW US Capital n’ont pas admis ni nié les faits, bien qu’elles aient accepté de payer la pénalité, en publiant une déclaration dans laquelle elles soulignent l’importance pour BMW de proposer des chiffres de vente précis et fiables. ce qu’ils continueront de travailler à la production de rapports plus complets, et que les événements signalés par la SEC sont le résultat d’une négligence survenue il y a plus de trois ans.

