Il y aura une BMW i4 M. La marque bavaroise a confirmé que sa nouvelle berline électrique aura également une variante sportive. Il sera présenté en 2021 avec une touche plus radicale que les versions conventionnelles du modèle mais sans atteindre l’extrême que montre le M4 par rapport au reste de la Série 4.



La BMW i4 est la prochaine berline électrique de la firme allemande et dérive de la BMW Concept i4. En plus de l’intérêt personnel généré par le modèle lui-même, il le fait également car ce sera le premier modèle alimenté par batterie du fabricant à recevoir le tampon M. Autrement dit, il y aura un BMW i4 M. Cela a été expliqué il y a quelques semaines par le directeur exécutif de BMW M, Markus Flasch, qui affirmait néanmoins dans le média australien Car Advice que le nouveau modèle ne rivaliserait pas avec les BMW M3 et BMW M4. En fait, il devrait être un peu plus agressif que le reste de l’i4, mais sans atteindre en tout cas les niveaux de radicalité visuelle et mécanique.

“L’année prochaine, nous présenterons le première voiture électrique M dans le segment haute performance, basé sur l’i4. Nous travaillons également sur des hybrides hautes performances et des voitures hautes performances, mais il est trop tôt pour dire ce qu’elles seront », a expliqué Flasch.

Actuellement le BMW i4 M achève ses premiers essais sur de vraies routes. L’idée de la marque est de peaufiner son produit à travers eux avant une présentation qui devrait être donnée dès 2021. La puissance est présupposée, mais il faut s’attendre à un travail intense de la part de BMW pour offrir un comportement dynamique à la hauteur de son mythique M, quelque chose de pas facile quand on parle d’une voiture électrique avec les inconvénients que cela entraîne en termes de poids.

Il se dit que ce BMW i4 M aspire à offrir 530 chevaux et 600 kilomètres d’autonomie, précisément les chiffres que celui-ci proposait à l’époque Concept i4, dont la capacité de la batterie n’a pas été révélée d’ailleurs. Pourtant, la marque allemande parle déjà de plus de 100 kilowattheures dans le cas de l’iX, son deuxième SUV électrique après l’iX3.

Markus Flasch et son équipe sont pleinement conscients du défi de mettre sur le marché le premier M électrique. «Il nous faut encore du temps avant que la technologie soit prête à être à la hauteur des modèles haute performance existants comme le M3 ou le M4. Cela prendra du temps, mais nous y travaillons déjà. Il ne s’agit pas seulement de puissance. La question pour nous est de savoir comment combiner les groupes motopropulseurs que nous développons en un ensemble M. La direction et la dynamique sont très importantes. Le bruit l’est aussi. “Ce sont des choses où nous appliquons la science pour trouver le bon se sentant M, mais la chose la plus importante est de savoir comment gérer le poids d’une batterie de voiture électrique sans perdre la dynamique et le style M », conclut-il.

