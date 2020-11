La future BMW i7 aura une autonomie de plus de 480 kilomètres, selon des informations publiées dans la presse britannique. La marque n’a pas encore confirmé sa date de lancement, mais il a longtemps été dit qu’elle pourrait être présentée en 2022 en vue d’une éventuelle commercialisation en 2023.



La i7 sera la grande berline électrique de BMW et la rivale directe de la Mercedes-Benz EQS, qui fera ses débuts deux ans plus tôt en 2021. Les spécifications EQS n’ont pas encore été confirmées non plus, bien que le prototype sur lequel elle est basée ait promis 700 kilomètres de autonomie grâce à une batterie de 100 kilowattheures.

La berline BMW vaudra également une batterie de 100 kilowattheures, selon le magazine britannique Car, qui suppose qu’elle aura plus de 480 kilomètres d’autonomie.

Il s’agit d’un départ des rapports précédents, qui suggéraient que BMW proposerait une version d’accès avec 90 kilowattheures et une version plus performante avec 120 kilowattheures, cette dernière avec environ 700 kilomètres d’autonomie.

D’autres rivaux du modèle sont la Tesla Model S, qui vient d’étendre son autonomie pour dépasser les 650 kilomètres en cycle WLTP, ou l’imminente Jaguar XJ, qui défiera de manière prévisible le même type de consommateur.

L’i7 aura deux moteurs électriques – un par essieu – avec une puissance combinée de 536 chevaux. La marque peut développer des versions plus performantes. En fait, il y a des rumeurs d’une variante de 650 chevaux pour rivaliser avec les mécaniciens AMG que Mercedes préparera à partir de l’EQS.

L’existence de la BMW i7 est devenue connue du public en février 2019, lorsque le blog BMW a publié que la firme bavaroise envisageait une version entièrement électrique de la Série 7. Au départ, 600 kilomètres d’autonomie étaient suggérés.

L’i7 n’arrivera pas chez les concessionnaires avant 2023, ce qui signifie que Mercedes aura deux ans pour libérer tout le potentiel de l’EQS sans que son rival ne soit présent dans la mêlée.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 30/11/2020 Rumeurs de batterie de 100 kilowattheures. 02/11/2019 Premières rumeurs sur la BMW i7

