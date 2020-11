Partagera la plateforme avec iX3

Sa taille sera très proche de celle du BMW X5

La version de production de la BMW iNext, qui aura un grand écran à l’intérieur qui aura à la fois tout ce qui concerne le système multimédia et le contenu du tableau de bord, atteindra une autonomie allant jusqu’à 600 kilomètres avec un charge unique. On sait également qu’il arrivera sur le marché avec trois niveaux de puissance différents. Le démarrage de sa commercialisation est prévu en 2021.



La version de production du BMW iNext, dont le nom définitif vise à être iX5, est le prochain SUV électrique de la marque allemande. Pour le moment, toutes les informations le concernant sont jalousement gardées, même si on peut déjà prévoir qu’elle aura une autonomie maximale selon WLTP de 600 kilomètres. Sa présentation est confirmée pour le 11 novembre.

Les options de moteur proposées par la marque allemande seront de trois. On s’attend à ce qu’ils soient évalués à 229, 389 et 454 kilowatts, respectivement. Les équivalents thermiques de ces figurines sont 307, 522 et 609 chevaux.

On sait également que la BMW iNext comportera un affichage numérique de taille record à l’intérieur. Dans le style de la solution proposée par le Honda e, le SUV électrique choisira de réunir à la fois le tableau de bord et le système multimédia sur un même écran. Le résultat sera une image futuriste qui, en plus, atteindra une propreté jamais vue auparavant dans la marque en termes de boutons physiques.

Jusqu’au moment de sa présentation, BMW iNext Sa mission est de réaliser une multitude de tests dans les conditions météorologiques les plus difficiles de la planète. Malheureusement, l’unité de test utilisée est encore couverte par beaucoup de camouflage, ce qui ne nous empêche pas de confirmer que le véhicule sera de taille similaire au BMW X5. On peut également dire qu’il intégrera les principales technologies et innovations de l’industrie, ce qui, en plus d’un groupe motopropulseur entièrement électrique, passe par un système de conduite autonome avancé qui, selon la marque, sera de niveau 3.

CONCEPT BMW VISION INEXT, LE PROTOTYPE

le Concept BMW Vision iNext La production sera basée sur une nouvelle plate-forme dédiée aux véhicules électriques et hybrides du groupe BMW. Il offrira un intérieur très spacieux, bien que dans le prototype tout soit très futuriste et minimaliste. En cela, tout est conçu autour de la technologie maximale et, comme toutes les propositions avec des capacités de conduite autonome, il s’inspire d’une berline pour offrir un confort total pendant le voyage et aussi dans les méthodes de fabrication et d’assemblage, ainsi que le contrôle du qualité qui accélérera et accélérera la cadence de production.

Il dispose d’un volant rectangulaire et d’un tableau de bord «flottant». L’écran du système multimédia est grand panoramique, similaire à ce qui devrait être offert dans le modèle de série, tandis que les pédales semblent être de simples surfaces tactiles. Le design intérieur est minimaliste, où le bois, le tissu et le métal se mélangent. Les sièges avant sont séparés par une console de type table, tandis que la banquette arrière peut accueillir jusqu’à quatre passagers.

Pour sa part, il y a deux modes de conduite disponibles: Boost et facilité. Le premier est le mode qui permet au conducteur de contrôler lui-même la voiture, avec les affichages numériques axés sur le conducteur. Avec le second, le volant se replie pour une conduite plus confortable tandis que la Vision iNext navigue de manière autonome.

Le point culminant visuel de la BMW iNext est le classique gril de rein surdimensionné. Ce n’est pas vraiment une grille de refroidissement, mais un panneau qui abrite des capteurs pour le système autonome. La version de production n’aura sûrement pas ces caractéristiques de conception, mais elle le sera gardera l’immense surface vitrée, qui comprend le toit panoramique et ajoutera le dernier développement de la marque en matière d’aide à la conduite avec le système qui répondra à «Hey, BMW!».

BMW a opté pour le concept de caméras pour ses grands rétroviseurs, roues et passages de roues, et un design particulier pour le montant B. le toit se termine par un petit becquet qui cède la place à un arrière où le design est plus générique avec un hayon arrondi, des feux de freinage minces et un pare-chocs qui intègre un grand diffuseur aux accents bleus.

le BMW iNext Il sera au-dessus de la BMW iX3 dans la gamme électrique de la firme allemande, tandis que iNext entrera en production en 2021 dans l’usine de l’entreprise à Dingolfing, en Allemagne.

NOUVELLES TECHNOLOGIES D’ASSEMBLAGE ET DE CONTRÔLE QUALITÉ

Pour tester certaines des améliorations et innovations technologiques que BMW envisage d’introduire dans son système de production, elle a installé un ligne d’assemblage “ pilote ” dans lequel il envisage de fabriquer 100 prototypes qui seront ensuite utilisés dans des tests exhaustifs pour valider ces technologies avant de démarrer la production des unités de pré-série sur les lignes qui auront reçu ces améliorations.

Undo Hänle, responsable de l’intégration des produits et responsable de cette ligne pilote, a expliqué que «préparer un véhicule entièrement électrique pour la production en série est aussi excitant que stimulant. Dans notre ligne pilote, nous utilisons toute une série d’innovations pour rationaliser et accélérer nos processus de fabrication. ”

Ce sont des technologies qui auront recours à Images 3D et qui permettra une union innovante des matériaux et la vérification du bon assemblage

Cependant, la plus grande innovation réside dans la façon dont les panneaux en aluminium sont assemblés sur les cadres en acier à haute résistance. La chaleur de friction générée lorsque l’acier perce une partie de l’aluminium sera utilisée, provoquant une fusion de composants. De la maison bavaroise, ils l’ont baptisée «Union Rotativa» ou «Rotary».

Le contrôle de qualité sera effectué au moyen d’un radar laser, ce qui accélérera la production. La carrosserie passera ensuite par une série de machines à rayons X qui créeront une image 3D pour analyser les composants internes de la voiture et utilisera également la technologie de réalité augmentée.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 02/11/2020 BMW confirme la date de présentation de la production iNext. 09/11/2020 Les niveaux de puissance possibles de la BMW iNext de série sont filtrés. 02/04/2020 La production BMW iNext vise à s’appeler la BMW iX5. 07/10/2019 Confirmation de l’autonomie de la BMW iNext. 21/08/2019 Informations sur la technique d’assemblage et le contrôle qualité d’iNext. 28/05/2019 BMW anticipe un intérieur avec un affichage numérique de taille record. 02/07/2019 La version de production est publiée pour la première fois. 30/11/2018 BMW présente l’iNext Concept au Salon de l’auto de Los Angeles. 15/09/2018 Premières images divulguées du concept iNext. 30/05/2018 Les premiers détails du BMW iNext Concept sont confirmés. 17/05/2018 Premier aperçu du concept BMW iNext.

