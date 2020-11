Le BMW iX 2021 est le nouveau SUV de la marque bavaroise, qui présente en novembre 2020 les premières images et données du modèle alors qu’il reste encore un an avant qu’il ne parvienne aux concessionnaires. Il vise à dépasser 500 chevaux et 600 kilomètres d’autonomie. Son développement n’est pas encore terminé, il pourrait donc encore présenter de subtiles variations. Son prix n’a pas été confirmé.



Le 2021 iX est la version de production du BMW iNext Concept, un prototype que la marque a dévoilé en mai 2018. On a longtemps émis l’hypothèse que son nom pourrait être le BMW iX5, alors que sa longueur est comparable à celle du BMW X5. En novembre 2020, cependant, BMW a confirmé son nom et a exclu cette possibilité.

BMW IX 2021: EXTÉRIEUR

Les dimensions de la BMW iX 2021 n’ont pas encore été révélées, même si la marque a déjà anticipé qu’elle se rapprocherait des 4,92 mètres de longueur et 2,0 mètres de largeur de la BMW X5. Son poids n’a pas non plus été confirmé.

BMW IX 2021: INTÉRIEUR

BMW IX 2021: ÉQUIPEMENT

BMW IX 2021: MÉCANIQUE

La BMW iX 2021 dispose de deux moteurs électriques qui délivrent une puissance combinée de 500 chevaux, accélérant de 0 à 100 kilomètres / heure en 5,0 secondes. Il n’y a toujours pas de données sur son couple maximal et sa vitesse de pointe.

Il n’y a pas encore de données concrètes sur sa batterie, mais BMW a confirmé qu’elle disposera de plus de 100 kilowattheures de capacité utile.

L’objectif est d’homologuer au moins 600 kilomètres d’autonomie en cycle WLTP, avec une consommation moyenne de 21 kilowattheures aux 100 kilomètres. Les données ne sont pas encore définitives car le développement n’est pas terminé.

L’unité de puissance sera la cinquième génération de la technologie BMW eDrive. Il comprendra deux moteurs électriques, un tableau, une technologie de recharge et une batterie haute tension.

L’iX 2021 supportera des charges allant jusqu’à 200 kilowatts, ce qui suffira à faire passer la batterie de 10% à 80% en moins de 40 minutes. Une recharge de 10 minutes suffirait pour parcourir 120 kilomètres.

Avec un chargeur wallbox de 11 kilowatts, la batterie passera de 0% à 100% en moins de 11 heures.

BMW IX 2021: PRIX

Les prix de la BMW iX 2021 n’ont pas encore été confirmés, mais plus d’informations seront disponibles dans les mois à venir. La production débutera au second semestre 2021 et les premières unités devraient parvenir aux concessionnaires avant la fin de cette année.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 11/11/2020 Premières images de la BMW iX 2021.

