Débarquement avec 460 kilomètres d’autonomie en cycle WLTP

Son prix de départ sera compris entre 70 000 et 75 000 euros

Le BMW iX3 2021 est le premier SUV entièrement électrique de la maison bavaroise. Il dispose d’un moteur électrique qui agit sur l’essieu arrière et développe 286 chevaux. L’autonomie en l’absence d’homologation définitive est de 460 kilomètres. Son prix en Espagne, où il arrivera en avril de l’année prochaine, sera compris entre 70 000 et 75 000 euros.



le BMW iX3 2021 est le premier SUV électrique de la marque allemande. Il complète la famille BMW X3, déjà disponible avec un moteur essence, diesel ou en hybride rechargeable. Ce sera le premier des modèles de batterie à arriver l’année prochaine de ce fabricant. Les i4 et iX suivront.

Ses rivaux incluent des noms tels que l’Audi e-tron, qui le surpasse en taille et en puissance, le Mercedes-Benz EQC ou le Jaguar I-Pace, ces deux derniers de longueur similaire mais aussi avec plus de puissance. D’autres adversaires comme la Tesla Model Y ou la Ford Mustang Mach-E peuvent également être envisagés.

BMW iX3 2021: EXTÉRIEUR

le BMW iX3 2021 Il mesure 4,73 mètres de longueur, 1,89 mètre de largeur et 1,67 mètre de hauteur, avec un empattement de 2,86 mètres et un poids de 2260 kilos. Il mesure 13 millimètres plus long, 2 millimètres plus large et 8 millimètres plus bas que le X3 conventionnel, avec un empattement plus long de 1 millimètre. En termes de poids, le plus léger du X3 pèse 1790 kilos.

La silhouette du BMW iX3 il est identique à celui du modèle thermique. La prise de charge est située à l’arrière droit.

Esthétiquement, ce SUV se distingue des versions à combustion par sa calandre presque aveugle, par des prises d’air plus petites à l’avant, par le logo «i» sur le côté et par le nom iX3 lui-même à l’arrière. Les détails en bleu sont également spécifiques, présents sur les reins, sur l’anneau extérieur du logo de la marque, sur les jupes latérales ou dans la partie inférieure de l’arrière, juste là où doivent aller les sorties d’échappement.

Les jantes de l’iX3 peuvent mesurer 19 ou 20 pouces. Dans cette dernière taille, il y a des soi-disant «aérodynamiques» qui, grâce à leurs formes, permettent moins de résistance à avancer. Le SUV annonce un Cx de 0,29 avec eux. Ils économisent 0,4 kilowattheure aux 100 kilomètres, ce qui se traduit par une augmentation de l’autonomie de 10 kilomètres. Ils économisent également 15% de poids par rapport aux pneus conventionnels similaires.

BMW iX3 2021: INTÉRIEUR

le BMW iX3 2021 Il présente des différences subtiles par rapport aux versions à combustion du SUV. Les principaux sont à nouveau marqués par les détails en bleu, présents sur la bague extérieure du logo de la marque ou sur le pommeau du levier de vitesses.

Le tableau de bord est numérique en standard, et présente les informations logiques spécifiques à une voiture électrique. Ce qui y est affiché change en fonction du mode de conduite choisi.

Le contrôle climatique est tri-zone.

Le système multimédia offre le même écran tactile que le X3, qui peut être contrôlé à la fois par le toucher, par des gestes, par la voix ou avec la commande située sur la console centrale. Il contient également le sélecteur de mode de conduite et, dans sa connexion avec la partie inférieure du tableau de bord, le chargeur sans fil pour téléphones portables. L’inscription iX3 apparaît également dans cette zone.

Le coffre a une capacité de 510 litres qui peut être augmentée à 1560 en cas de rabattement des sièges arrière.

BMW iX3 2021: ÉQUIPEMENT

La BMW iX3 2021 présente le soi-disant BMW IconicSounds électrique, qui est la bande originale que le compositeur Hans Zimmer a composée pour donner de la personnalité aux véhicules électriques de la marque bavaroise.

La gamme pour l’Espagne de ce modèle n’a pas encore été découverte. Cependant, les éléments à intégrer vont très peu différer de ceux proposés par le X3.

Il comportera des éléments spécifiques tels que la fonction BMW Connected Charging du navigateur, qui pourra élaborer un itinéraire après avoir pris en compte les points de charge qui peuvent être intéressants. Cela peut également être utilisé depuis l’application MyBMW.

BMW iX3 2021: MÉCANIQUE

le BMW iX3 2021 Lance la cinquième génération de moteurs électriques BMW. Il dispose d’une hélice reliée à l’essieu arrière qui délivre 286 chevaux avec un couple maximal de 400 Newton mètres.

La batterie est située sur le sol tout le chemin, spécifiquement entre les deux essieux, et a une capacité de 80 kilowattheures. La marque annonce une autonomie de 460 kilomètres en vélo WLTP qui est toujours en attente d’approbation. Il en va de même pour sa dépense énergétique, que le constructeur évalue à 18,6 kilowattheures aux 100 kilomètres.

Sa vitesse de pointe est limitée électroniquement à 180 kilomètres / heure et il accélère de 0 à 100 kilomètres / heure en 6,8 secondes.

Le levier de vitesses offre deux positions différentes. Le «D» démarre la récupération adaptative, un système qui, en fonction du système de navigation et des différents capteurs, est capable d’appliquer un freinage plus ou moins régénératif selon la situation du moment. Vous pouvez également choisir parmi trois niveaux de récupération. Il existe également une position «B» qui applique une rétention maximale. C’est un mode à utiliser principalement en ville et qui permet de conduire avec une seule pédale.

Il prend en charge des charges rapides par courant continu jusqu’à 150 kilowatts, ce qui signifie qu’avec seulement 10 minutes de charge, il peut parcourir 100 kilomètres et qu’en 34 minutes la batterie passe de 0% à 80%. En courant alternatif, il supporte jusqu’à 11 kilowatts. Dans ce cas, environ sept heures et demie sont nécessaires pour récupérer la pleine autonomie de la batterie.

Les propriétaires d’iX3 2021 reçoivent également un Carte de recharge BMW avec lequel ils peuvent accéder à 150 000 points de recharge dans toute l’Europe – 450 000 dans le monde.

BMW iX3 2021: PRIX

La BMW iX3 2021 sera vendue en Espagne à partir d’avril 2021 pour un prix de départ compris entre 70 000 et 75 000 euros.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 26/11/2020 Nous avons assisté à la présentation des premières unités iX3 à arriver en Espagne. 10/05/2020 La première unité du modèle quitte l’usine. 14/07/2020 Présentation de la BMW iX3 2021.13/07/2020 Un teaser de la BMW iX3 finale est présenté. 21/05/2020 BMW confirme que la production de l’iX3 débutera à l’été 2020. 27/04/2020 Les premières images de la production BMW iX3 sont divulguées. 02/06/2020 BMW révèle que l’iX3 sera équipé de nouvelles roues aérodynamiques. 13/01/2020 BMW confirme les données de puissance et d’autonomie de l’iX3. 28/08/2019 Ventes confirmées en Europe en 2020 01/09/2018 Les essais routiers de la BMW iX3 commencent le 25/04/2018 BMW iX3 Concept présenté au salon de l’automobile de Chine.

