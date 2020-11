La marque affirme qu’elle aura besoin de deux ans de développement

Il partagera un moteur avec la variante berline du modèle

La BMW M3 Touring deviendra une réalité à moyen terme. La firme allemande a confirmé pour la première fois l’existence de cette carrosserie en tant que modèle de série. Il partagera la mécanique avec le duo formé par le M3 et le M4, même s’il ne le sera au plus tôt qu’en 2022 lorsqu’il verra le jour. Auparavant, le constructeur avait promis que le prototype avec lequel il développera la voiture sera présenté.



Il a toujours été fascinant que BMW n’a pas de véhicule familial sportif pour affronter ses rivaux et voisins, Audi et Mercedes-Benz, qui sont des modèles concurrents comme la RS 4 Avant ou AMG C 63 Break. Eh bien, l’attente va mettre un terme à la nouvelle génération récemment introduite du duo BMW M3 et BMW M4. Dans une période de deux ans, il deviendra un trio avec le débarquement du nouveau BMW M3 Touring.

En ce qui concerne ce nouveau modèle, BMW a déclaré qu’il commencerait ses tests de développement sous peu. Il le fera avec un prototype qu’il a promis de montrer officiellement, sûrement camouflé. Tout d’abord, les premiers tests seront réalisés au centre de développement de Garching, près de Munich, pour ensuite passer au circuit habituel de Nordschleife du Nürburgring.

Ce ne sera pas la première BMW M3 avec une carrosserie familiale. Il y a quelques années, il a pris forme en tant que prototype de la génération E46. Cependant, jusqu’à présent, c’est la BMW M5 qui a le plus souvent profité d’une silhouette de ce type. Les deuxième et quatrième générations, dévoilées en 1992 et 1997, ont misé sur elle.

le BMW M3 Touring sera positionné au-dessus de la BMW M340i xDrive Touring, qui est actuellement la version la plus puissante de toutes Série 3 avec le corps de la famille. Son moteur délivre 374 chevaux, un chiffre bien en deçà de ce que le M3. Celui-ci disposera d’un six cylindres de 3,0 litres capable de livrer 480 ou 510 chevaux selon qu’il s’agit de la version conventionnelle du modèle ou de celle baptisée comme Concurrence.

Reste à voir quelle transmission cela équipera BMW M3 Touring, ainsi que son système de traction, car il ne faut pas oublier que le binôme formé par le M3 et le M4 proposera, selon la version, la propulsion ou la transmission intégrale et la transmission manuelle ou automatique, cette dernière Steptronic huit vitesses. Son caractère familier en fait la viande d’une voiture automatique à quatre roues motrices, mais il faudra encore attendre un peu pour voir le chemin emprunté par le constructeur allemand.

