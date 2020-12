Le modèle fait ses débuts avec deux options: 480 ou 510 chevaux

Il arrivera sur le marché en mars 2021

La BMW M4 2021 est la deuxième génération de la variante plus sportive de la Série 4. Elle est dotée d’un moteur six cylindres de 3,0 litres qui offre deux niveaux de puissance, 480 et 510 chevaux. Le second est le seul qui sera vendu dans notre pays pour un prix de départ de 113 200 euros.



Il BMW M4 C’est la variante la plus performante de la série 4 de la marque allemande. L’année modèle 2021 est la deuxième génération à naître, et elle a été présentée le 23 septembre par la main de la BMW M3 2021. Sa production a débuté en novembre 2020, tandis que son arrivée chez les concessionnaires est prévue au printemps 2021.

Plus tard, BMW a confirmé qu’un M4 Cabrio et un M3 Touring arriveront également.

BMW M a récemment publié une vidéo montrant à la fois le nouveau M4 et le M3.

BMW M4 2021: EXTÉRIEUR

Il BMW M4 2021 Il mesure 4,79 mètres de long sur 1,88 mètre de large et 1,39 mètre de haut, avec un empattement de 2,85 mètres. Son poids est de 1700 kilos dans son modèle de base et de 1725 kilos dans la variante Compétition.

Le M4 2021 reçoit un pare-chocs et des prises d’air spécifiques, et adapte la calandre déjà caractéristique de la Série 4. A l’arrière il dispose d’un becquet, d’un diffuseur et de quatre sorties d’échappement regroupées en deux groupes de deux. Les passages de roue gagnent des branchies M et reçoivent des extensions latérales sur les côtés et un toit en fibre de carbone. La carrosserie acquiert une nouvelle couleur exclusive et un pack M Carbon en option.

Il y a la possibilité d’acheter le pack optionnel Pack piste de course M, ce qui réduit le poids de 25 kilos supplémentaires grâce aux freins en carbo-céramique M Carbon, aux jantes en alliage léger M et aux sièges baquets également en fibre de carbone.

BMW M4 2021: INTÉRIEUR

Il BMW M4 2021 se vante de BMW Live Cockpit Professionnel, qui se cristallise dans un tableau de bord entièrement numérique et un écran tactile numérique qui préside la console centrale.

Les sièges sportifs estampillés M sont proposés de série avec une garniture en cuir spécifique. En option, un système de ventilation peut être ajouté. Avec le Pack M Race Track, il est possible de les remplacer par un siège baquet en fibre de carbone pour contribuer à un régime amaigrissant de 25 kilos.

Le volant est typique d’une BMW M, avec une jante épaisse. Il aura également les boutons M1 et M2 pour modifier les paramètres de la voiture.

En option, il peut inclure un système d’affichage tête haute.

BMW M4 2021: ÉQUIPEMENT

Il BMW M4 2021 propose en standard un assistant de stationnement et des avertissements de collision avant et de sortie de voie, avec des informations sur le tableau de bord sur la limitation de vitesse. En option, le Driving Assistant Professional avec assistant de direction et de suivi de voie, navigation active, assistant de changement de voie, aide au stationnement avec marche arrière, BMW Drive Recorder et un système d’affichage tête haute avec leur.

BMW M4 2021: ACCESSOIRES M PERFORMANCE

Accessoires M Performance arrivent à donner un look encore plus radical à la version Compétition M4. Parmi les éléments qui affectent les parties mécaniques et dynamiques de la voiture apparaît un nouveau système d’échappement en titane qui économise cinq kilos par rapport à la série, en plus de fournir un son plus puissant. Il existe également une suspension sport qui permet de réduire la hauteur de la carrosserie entre cinq et 20 millimètres, à laquelle s’ajoutent de nouvelles plaquettes de frein sport qui permettent au véhicule de s’arrêter en moins de temps.

Les composants extérieurs offerts par le programme M Performance ils ont dans le polymère renforcé de fibre de carbone leur principal protagoniste. Un séparateur avant en carbone M Performance et des Aero Flicks en carbone M Performance apparaissent à l’avant, des Air Breathers en carbone sur le côté et des ailettes en carbone à l’arrière, où un aileron arrière proéminent et un diffuseur sont également ajoutés. air. La carrosserie peut également être décorée avec des autocollants M Performance Motorsport dans leurs couleurs typiques bleu, rouge et violet.

Le paquet de Accessoires M Performance propose plusieurs ensembles de pneus spécifiques qui se déplacent entre 19 et 21 pouces. Certains sont conçus pour offrir une adhérence maximale et d’autres, cette fois seulement 19 pouces, prêts à être utilisés avec des pneus d’hiver.

L’intérieur de la Compétition BMW M4 Vous pouvez également obtenir un look plus sportif si possible avec les accessoires M Performance. Des caractéristiques peuvent être ajoutées comme une garniture de seuil de porte en carbone M Performance avec lettres de couleur M Performance, des finitions combinées carbone et Alcantara, des genouillères M Performance Alcantara sur la console centrale, un volant M Performance Pro Alcantara avec rembourrage en option carbone et Alcantara ou carbone et cuir, palettes de changement de vitesse M Performance ou un ensemble pour les projecteurs de porte à led. Enfin, vous pouvez demander le cache-clé M Performance fini en Alcantara de haute qualité.

BMW M4 2021: MÉCANIQUE

Il BMW M4 2021 Il dispose d’un moteur turbo six cylindres en ligne de 3,0 litres.

Dans le modèle de base, la voiture produit 480 chevaux avec une accélération de 0 à 100 de 4,2 secondes et une consommation combinée de 10,8 litres aux 100 kilomètres.

Dans la version Compétition, il atteint une puissance de 510 chevaux. Cela se traduit par une accélération de 0 à 100 en 3,9 secondes et une consommation combinée de 10,2 litres aux 100 kilomètres.

La vitesse de pointe dans les deux cas est limitée à 250 kilomètres / heure, extensible à 290 kilomètres / heure avec le pack M Drivers.

Le modèle de base est équipé d’une boîte de vitesses manuelle à six rapports. La Competition, une transmission automatique M Steptronic à huit rapports avec Drivelogic pour changement de vitesse automatique ou manuel avec palettes sur le volant.

Pour la première fois, la version Compétition est également disponible avec la transmission intégrale M xDrive. Celui-ci sera disponible à partir de l’été 2021, il ne pourra donc pas être demandé au moment où le véhicule commence à être commercialisé.

Le propulseur du M4 2021 est identique à celui de la BMW M3 2021 et provient des X3 M et X4 M. déjà connus.

Le conducteur peut facilement naviguer entre les paramètres Route et Sport pour basculer entre une conduite confortable ou sportive. Avec le M Drive Professional activé, vous pouvez également avoir un mode Track. Celui-ci comprend un chronomètre M, une traction de contrôle M et une analyse de la dérive.



De série, la suspension M est adaptative et contrôlée électroniquement. Les freins en carbone céramique sont en option.

BMW M4 2021: PRIX

Le prix de BMW M4 2021 en Espagne, où seule la version Compétition arrive, il est de 113 200 euros.

MISE À JOUR DU JOURNAL

Date Actualisation 24/12/2020 Nous avons assisté à la présentation statique de la BMW M4 2021.10 / 13/2020 BMW annonce les accessoires M Performance pour la M4 2021.10 / 12/2020 BMW publie une nouvelle vidéo de la M4 2021.23 / 09/2020 Présentation de la BMW M4 2021.22/09/2020 Les images de la BMW M4 2021 sont filtrées.Le 21/08/2020 BMW dévoile de nouvelles photos de la M4 2021, toujours camouflée. 17/07/2020 La BMW M4 2021 sera d’abord vendue en tant que groupe motopropulseur. 13/07/2020 La BMW M4 2021, chassée au Nürburgring. 07/01/2020 Les premières données officielles de la BMW M4 2021 sont confirmées.

