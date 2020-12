Il partagera une plateforme avec la Série 3 et maintiendra son système de propulsion

La BMW M2 dépassera 420 chevaux

La BMW Série 2 2022 est la nouvelle génération du modèle allemand. Sa présentation est attendue l’année prochaine, tandis que le M2 sera confronté des mois plus tard. La majeure partie de sa mécanique sera à quatre cylindres, bien que la variante la plus performante en ait une sur six, comme le M240i.



le BMW Série 2 2022 il est en pleine phase de développement. Il s’agit de la nouvelle génération de la version Coupé du modèle allemand, connue en interne sous le nom de G42. Il remplace le modèle actuel, mis à jour en 2017 après une arrivée en 2013, et affrontera à nouveau des rivaux tels que la Mercedes-Benz Classe A ou l’Audi A3.

BMW SÉRIE 2 2022: EXTÉRIEUR

le BMW Série 2 2022 Elle aura une calandre légèrement plus petite et plus stylisée que celle de la Série 2 Gran Coupé. Ce serait une solution logique pour les Allemands qui cherchent à différencier au maximum les deux véhicules.

L’optique à l’avant sera intégrée à la carrosserie, tandis que la partie inférieure aura des côtés triangulaires qui rehausseront la sportivité de l’ensemble.

Il y aura des versions M Performance avec une touche plus agressive qui sera appréciée en présence de détails tels que le diffuseur d’air et une double sortie d’échappement, ainsi qu’un pare-chocs de plus grand volume.

BMW SÉRIE 2 2022: MÉCANIQUE

Le nouveau BMW Série 2 2022 commencera à partir d’une plate-forme différente de celle Série 2 Gran CoupéPlus précisément, le CLAR à partir duquel sont construites les séries actuelles 3 et 4. Il sera prêt à intégrer des moteurs jusqu’à six cylindres. Il faut s’attendre à ce que cette configuration soit pour le M2 et, en tout cas, pour le M240i. Le reste des versions distribuera des propulseurs à quatre cylindres en diesel et en essence ainsi que quelques tricilíndricos. Il y aura des moteurs électrifiés.

En standard, de nombreuses versions seront livrées avec une transmission manuelle à six vitesses, bien qu’une transmission automatique à huit vitesses sera proposée.

La plate-forme à partir de laquelle la voiture démarrera permettra la présence de propulsion et de transmission intégrale selon la version. La traction avant reste donc pour les séries 1, série 2 Gran Coupé, X1, X2, série 2 Active Tourer et série 2 Gran Tourer.

La BMW M2 arrivera plus tard avec un moteur qui devrait dépasser 420 chevaux.

BMW SÉRIE 2 2022: PRIX

Le prix du neuf BMW Série 2 2022 il es inconnu. Cependant, les délais les plus optimistes parlent d’une présentation à la fin de cette année et d’une sortie en 2021, oui, comme MY2022.

MISE À JOUR DU JOURNAL

Date Actualisation 12/07/2020 Les premiers détails de la BMW Série 2 2022 sont filtrés.

