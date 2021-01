Le dernier moteur à arriver est le diesel “ hybride doux ” de la version M340d xDrive

Il développe une puissance de 340 chevaux et un couple maximal de 700 Newton mètres

La nouvelle BMW Série 3 Touring 2020 offre toutes les caractéristiques de la septième génération du modèle allemand, en plus de cette polyvalence supplémentaire que les carrosseries familiales offrent toujours. Il a huit moteurs et deux mécaniques hybrides rechargeables. Il est disponible à partir de 40 850 euros.



Le nouveau BMW Série 3 Touring 2020 Il s’agit de montrer que, à une époque où les SUV dominent le paysage automobile, les membres de la famille à vie ont encore un trou. Celui-ci en particulier est la sixième génération de cette carrosserie, de manière à ne pas aller de pair avec la série 3 classique, qui en compte déjà sept. Ses rivales sont l’Audi A4 Avant, la Mercedes-Benz Classe C Break ou la Volvo V60.

BMW SERIE 3 TOURING 2020: EXTÉRIEUR

Il BMW Série 3 Touring il mesure 4,71 mètres de long et 2,85 mètres de large; 76 millimètres plus long et 41 millimètres plus large que son prédécesseur. Sa hauteur est de 1,47 mètre, 11 millimètres de plus.

En termes de design, il partage tout ce que nous avons déjà découvert avec la version conventionnelle du modèle, à la différence logique d’une partie arrière dans laquelle un portail à commande électrique occupe désormais le devant de la scène.

En standard, le BMW Série 3 Touring Il est proposé avec des roues de 17 pouces, avec la possibilité d’installer une spécification 19.

Le groupe optique utilise la technologie LED, standard du modèle de base.

BMW SERIE 3 TOURING 2020: INTÉRIEUR

Le coffre a une capacité de 500 litres, un chiffre qui peut atteindre 1 510 en cas de rabattement de la rangée de sièges arrière. Les deux chiffres sont légèrement réduits dans la version hybride rechargeable. BMW n’a libéré le volume de chargement avec les sièges rabattus dans cette version, qui est de 1420 litres.

La répartition de l’intérieur, quant à elle, est exacte à celle de la Série 3 sedan.

BMW SERIE 3 TOURING 2020: ÉQUIPEMENT

En ce qui concerne l’équipement, des phares à LED sont proposés de série, qui en option peuvent être équipés de la technologie laser, d’un affichage tête haute avec plus d’informations que jusqu’à présent ou de l’aide au stationnement assistant de stationnement, capable d’intervenir dans le sens, le accélérateur, frein et changement de vitesse.

Il BMW Série 3 Touring 2020 C’est aussi une référence en termes d’aides à la conduite et de systèmes de sécurité, car il en intègre de série comme l’avertissement de limite de vitesse, l’avertissement de sortie de voie avec assistant de direction, l’assistant de collision frontale avec intervention en freinage en ville ou le freinage d’urgence capable de détecter piétons et cyclistes. A tous ces éléments, d’autres peuvent s’ajouter en option, comme le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction d’arrêt et de démarrage automatique ou le Driving Assistant Professional, l’assistant capable d’aider à maintenir la voiture dans la voie qui offre également un système de protection côté assistant actif de collision et d’évasion.

En juillet 2020, l’édition spéciale de lancement de la première édition de la variante M340i xDrive Touring a été annoncée à la suite d’une étroite collaboration avec BMW Individual. L’équipement de série du véhicule comprend une peinture extérieure Frozen Dark Grey, BMW Individual Silverstone ou Fjordblue avec un revêtement en cuir orange contrastant. Il comprend des jantes en alliage léger M de 19 pouces à rayons doubles avec suspension adaptative M, des freins sport M Performance, un diffuseur arrière en carbone M Performance, des ceintures de sécurité M, un dispositif d’alarme, un accès confort, des sièges avant chauffants avec support lombaire, un tableau de bord BMW revêtu de cuir Tableau de bord individuel et BMW Live Cockpit Professional, entre autres.

BMW Série 3 Touring M340i xDrive Première édition

BMW SERIE 3 TOURING 2020: MÉCANIQUE

La gamme mécanique est composée de sept moteurs, trois essence, quatre diesel et un hybride rechargeable. Parmi les premiers figurent deux quatre cylindres de 184 et 256 chevaux et un six cylindres de 374 chevaux, qui est le M340i xDrive Touring. Les moteurs diesel sont deux tétracylindres de 150 et 190 chevaux et un six cylindres 265. La version diesel intermédiaire, la 320d, intègre depuis 2020 un système «hybride doux» qui fournit 11 chevaux dans certaines situations et contribue à limiter la consommation. Le fer de lance en ce qui concerne ce carburant est la version M340d xDrive, qui est un moteur six cylindres de 3,0 litres développant 340 chevaux et 700 Newton mètres. Il intègre un système «hybride léger» et est capable d’accélérer de 0 à 100 kilomètres / heure en 4,8 secondes. Il comprend également des éléments tels que le différentiel M, la suspension M et les freins M Sport, ainsi que des détails de conception spécifiques.

À l’exception du plus léger des Diesel, tous intègrent un Transmission automatique Steptronic huit vitesses en standard. Vous pouvez même l’équiper en option. De son côté, le système de traction est de série à l’arrière sauf dans les versions M340i et M340d, qui est entièrement de série. Le xDrive peut être équipé en option dans les versions 320d, 330d et 330i.

Il BMW M340i xDrive Touring C’est le haut de gamme. Il est capable d’accélérer de 0 à 100 kilomètres / heure en seulement 4,5 secondes, soit un dixième de moins que dans la version identique avec une carrosserie berline. Il dispose d’un différentiel M Sport, d’une suspension M Sport qui comprend une direction sport variable et des freins M Sport, ainsi que des caractéristiques extérieures M personnalisées avec des propriétés aérodynamiques optimisées.

En janvier 2021, la version hybride rechargeable d’accès, dite 320e. Il délivre 201 chevaux avec un couple maximal de 350 Newton mètres. Sa transmission est automatique; sa traction, intégrale ou arrière.

Il est équipé d’une batterie d’une capacité de 12 kilowattheures qui offre une autonomie électrique comprise entre 46 et 54 kilomètres en cycle WLTP. Il atteint une vitesse de pointe de 220 kilomètres / heure, bien qu’en mode électrique elle soit limitée à 140 kilomètres / heure. Accélère de 0 à 100 en 7,9 secondes.

L’hybride rechargeable 330e donne 292 chevaux. Il dispose d’une boîte de vitesses automatique Steptronic à huit rapports. L’accélération de 0 à 100 kilomètres / heure est obtenue en 6,1 secondes, tandis que sa vitesse maximale est de 220 kilomètres / heure.

L’autonomie électrique de la BMW 330e xDrive Touring est de 55 kilomètres. Sa consommation moyenne commence à 2 litres aux 100 kilomètres, tandis que l’électrique fait de même à partir de 17,8 kilowattheures aux 100 kilomètres. Les émissions moyennes sont de 46 grammes par kilomètre parcouru.

BMW SERIE 3 TOURING 2020: PRIX

Il BMW Série 3 Touring Il est disponible en Espagne avec un prix de départ de 40 850 euros pour la version 318d. Le moins cher de l’essence, le 320i, part de 44 650 euros. Le M340i xDrive démarre à 73 200 euros, tandis que le M340d xDrive démarre à 74 100 euros. L’hybride rechargeable d’accès, le 320e, fera ses débuts commerciaux en mars 2021.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 27/01/2021 Introduction d’un hybride rechargeable d’accès. 21/07/2020 Première édition pour le M340i xDrive. 04/09/2020 BMW présente la version M340d xDrive de la Série 3 Touring. 20/02/2020 BMW annonce les caractéristiques de la Série 3 Touring Plug-in Hybrid. 16/01/2020 BMW confirme l’arrivée de la première version micro-hybride du modèle. 29/10/2019 BMW révèle les données de la version M340i xDrive. 09/03/2019 BMW dévoile des données et des images de la nouvelle Série 3 Touring.

