La version accès coûte 48400 euros et compte 184 chevaux

Le plus puissant de la Série 4, le M440i xDrive, atteint jusqu’à 374 chevaux

La BMW Série 4 Coupé 2020 est la deuxième génération d’un modèle né en 2013 comme une scission de la Série 3. Initialement, elle est vendue en Espagne avec trois moteurs à essence et un Diesel pour un prix qui commence à 48 400 euros.



le BMW Série 4 2020 Il s’agit de la deuxième génération d’un modèle né en 2013 en tant que spin-off de la BMW Série 3 lorsqu’il a cessé d’être vendu dans sa carrosserie à trois portes. Son design est inspiré du BMW Concept 4, présenté au salon de Francfort 2019.

Parmi ses principaux concurrents figurent des modèles tels que l’Audi A5 Coupé, la Mercedes-Benz Classe C Coupé ou la Lexus RC.

BMW SERIE 4 COUPÉ 2020: EXTÉRIEUR

La caractéristique la plus distinctive de BMW Série 4 Coupé 2020 c’est l’adoption d’une énorme calandre qui grossit jusqu’à occuper la quasi-totalité de la hauteur du nez, circonstance qui lui donne une image unique dans la gamme des véhicules de la marque. Il s’inscrit dans la ligne de design déjà anticipée par le concept-car 2019. Il sert également d’hommage à la BMW 328 de la première moitié du 20e siècle.

Le profil de la calandre repose sur un groupe de technologie optique plus net et horizontal LED, ce qui contribue à générer un look plus agressif pour la voiture de sport. En option, ils peuvent être incorporés phares laser. L’image latérale est plus nette avec une baisse de toit assez prononcée, mais l’arrière retrouve la personnalité de l’avant avec des lumières minces et proéminentes, et des volumes beaucoup plus marqués. La zone du diffuseur s’agrandit, comme les sorties d’échappement, qui prennent une forme trapézoïdale.

BMW se vante que le centre de gravité est 21 millimètres plus bas que dans le BMW Série 3 et que l’essieu arrière est plus large de 23 millimètres, avec une répartition parfaite du poids de 50 à 50.

Les roues standard sont de 17 pouces, bien que les modèles 18 et 19 puissent être choisis en option.

Le nouveau BMW Série 4 Coupé 2020 Il a une longueur de 4,77 mètres, une largeur de 1,85 et une hauteur de 1,38. Toutes les dimensions augmentent par rapport au modèle précédent, celui qui plus, la longueur à 12,8 centimètres. Un peu moins, 4,1 centimètres, la bataille s’étend, atteignant 2,85 mètres.

BMW SERIE 4 COUPÉ 2020: INTÉRIEUR

L’intérieur de la BMW Série 4 Coupé 2020 C’est fondamentalement le même que celui de la BMW Série 3 de la génération G20, ce qui signifie finalement que le tableau de bord est désormais numérique et qu’un écran tactile numérique domine désormais la partie supérieure de la console centrale, dans la lignée de tous ses modèles contemporains.

BMW a revu son système d’affichage tête haute, dont la projection est désormais 70% plus élevée. Le tableau de bord du conducteur montre le véhicule et les objets qui l’entourent.

La navigation utilise la technologie BMW Maps, qui calcule les itinéraires en tenant compte des conditions de circulation en temps réel. Le système multimédia est compatible avec AppleCarPlay et aussi Android Auto, Il offre une connectivité Wi-Fi et des mises à jour à distance qui amélioreront les fonctions du véhicule et ses caractéristiques technologiques.

De l’Allemagne, ils soulignent que l’intérieur de la nouvelle Série 4 est plus silencieux que dans la première génération. Le pare-brise, plus long de 24 millimètres, est constitué d’un matériau que la marque appelle le «verre acoustique». Le climatiseur est trizonal en standard. En option, vous pouvez acheter la lumière d’ambiance Welcome Light Carpet, un système audio Harman Kardon et des commandes auxiliaires pour la climatisation pouvant être commandées depuis le téléphone portable et la touche de commande BMW Display Key.

BMW SERIE 4 COUPÉ 2020: ÉQUIPEMENT

Parmi les options disponibles, le package se démarque Ensemble M Sport Proqui comprend la transmission automatique Steptronic Sport à huit rapports, des jantes en alliage M de 19 pouces et un design intérieur révisé.

Les aides à la conduite comprennent un avertisseur de collision avant standard avec commande de freinage automatique et un avertisseur de sortie de voie avec correction automatique de la direction. La technologie BMW Speed ​​Limit Info est également de série, un indicateur de limite de vitesse qui reconnaît la vitesse maximale sur la route et avertit le conducteur lorsque le dépassement est interdit.

En option, l’acheteur peut acheter la technologie Professionnel assistant de conduite, qui comprend un assistant de direction et de contrôle de voie, une protection active contre les collisions latérales avec avertissement d’urgence et assistant de contournement, qui préconditionne les freins en cas de détection d’un obstacle sur la route.

Il a en standard des capteurs de stationnement avant et arrière. En option, l’acheteur peut acheter l’assistant de stationnement, avec une caméra de recul et une vision panoramique. La technologie Enregistreur de conduite BMW Il peut transformer le signal capturé en vidéo, ce qui est particulièrement utile en cas d’accident.

Le côté le plus sportif de la BMW Série 4 2021 est réalisé avec des accessoires M Performance, qui peut être intégré dans différents points clés du véhicule. Par exemple, pour l’extérieur, il y a des jantes en alliage léger forgé M Performance de 20 pouces avec une finition mate noir jais, une calandre en fibre de carbone, un nouveau séparateur avant et un tablier latéral.

Des éléments tels que le volant peuvent être intégrés dans l’habitacle M Performance, les plaques de porte de bienvenue et certains panneaux de garniture intérieure dans un design en fibre de carbone.

Enfin l’évasion BMW M PerformanceEn plus de l’acoustique puissante du moteur et du silencieux sport en acier inoxydable, il ajoute également un accent visuel plus agressif à l’arrière du véhicule, où il est combiné avec des pattes trapézoïdales.

BMW SERIE 4 COUPÉ 2020: MÉCANIQUE

La BMW Série 4 Coupé 2020 peut être achetée en sept versions différentes. Trois sont de l’essence et quatre sont du diesel. Tous les diesels et le haut de gamme à essence sont hybrides doux, avec un plus électrique de 11 chevaux qui améliore finalement la consommation et les émissions.

Dans de l’essence, la version de base est 420i Coupé, qui équipe un moteur quatre cylindres en ligne de 2,0 litres. Il délivre 184 chevaux avec un couple maximal de 300 Newton mètres. Il atteint 240 kilomètres / heure et accélère de 0 à 100 en 7,5 secondes.

Elle est suivie par 430i Coupé, qui adopte également un moteur quatre cylindres en ligne de 2,0 litres, mais le porte à 258 chevaux avec un couple maximal de 400 Newton mètres. La vitesse de pointe passe à 250 kilomètres / heure et son accélération de 0 à 100, à 5,8 secondes.

Le haut de gamme en essence est M400i xDrive Coupé. Dans ce cas, le moteur est un six cylindres en ligne et dispose d’une microhybridation de 48 volts qui fournit une puissance supplémentaire de 11 chevaux. Le moteur a 3,0 litres et délivre 374 chevaux avec un couple de 500 Newton mètres. Sa vitesse maximale est de 250 kilomètres / heure; Accélère de 0 à 100 en 4,5 secondes.

Dans Diesel, ouvrez le feu 420 Coupé. Il s’agit d’un moteur quatre cylindres en ligne microhybridé de 48 volts. Il a 2,0 litres et s’élève à 190 chevaux. Sa vitesse maximale est de 240 kilomètres / heure. Accélère de 0 à 100 en 7,1 secondes.

Elle est suivie par 420d xDrive Coupé, qui imite les chiffres de la variante précédente, mais introduit la transmission intégrale xDrive. Sa vitesse maximale est de 238 kilomètres / heure et il accélère de 0 à 100 en 7,4 secondes.

En mars 2021, le 430d xDrive Coupé. Il est équipé d’un moteur six cylindres en ligne avec une technologie hybride légère. Il a 3,0 litres. Il délivre 286 chevaux avec un couple maximal de 650 Newton mètres, avec une vitesse de pointe de 250 kilomètres / heure et une accélération de 0 à 100 de 5,2 secondes.

Le haut de gamme en Diesel est le M440d xDrive Coupé, également disponible en mars 2021. Dans ce cas, le moteur six cylindres en ligne de 3,0 litres avec technologie hybride légère s’élève à 340 chevaux. Il est limité à 250 kilomètres / heure, mais il gagne en accélération. Terminez 0 à 100 en 4,7 secondes.

Toutes les versions sont équipées de série d’une transmission automatique Steptronic à huit rapports. En option, vous pouvez acheter une transmission automatique Steptronic Sport pour une coupe plus compétitive.

Il existe trois types de suspensions. Les standards, les M Sport avec amortisseurs fixes ou les adaptatifs avec contrôle électronique des amortisseurs.

BMW SERIE 4 COUPÉ 2020: IMPRESSIONS DE CONDUITE

* En développement

BMW SERIE 4 COUPÉ 2020: TARIFS

le BMW Série 4 Coupé 2020 Il est disponible en Espagne à partir de 48 400 euros dans la version 420i, à partir de 52 500 euros dans le 430i, à partir de 74 300 euros dans le M440i xDrive et à partir de 49 350 euros dans le 420d. En 2021, les 430d xDrive et M440d xDrive feront leurs débuts, qui n’ont toujours pas de prix.

JOURNAL DE MISE À JOUR

Date Actualisation 06/11/2020 Nous avons assisté à la présentation nationale de la BMW Série 4. 21/07/2020 Première annonce de la BMW Série 4. 07/06/2020 Début de la production de la BMW Série 4. 25/06/2020 BMW présente les accessoires M Performance pour la Série 4. 15/06/2020 Confirmation des prix de la BMW Série 4.06 / 01/2020 Lancement de la BMW Série 4 2020.

