La désignation interne du SUV est G09

Il y aura également une version M, bien qu’elle arrivera après le reste

Le BMW X8 sera le SUV le plus luxueux et le plus ambitieux de la firme allemande, et devrait être présenté tout au long de 2021. Il termine actuellement des journées d’essais avec un moteur hybride rechargeable, bien que la variante la plus puissante soit celle avec dénomination.



Le compte est simple, si le BMW X1, X3 et X5 ont leurs variantes de coupé avec le X2, X4 et X6, l’arrivée de BMW X8 -Le nom a été enregistré il y a quelque temps- signifiera celui de la carrosserie sportive qui sera basée sur l’imposant BMW X7.

Malgré la grande taille du BMW X8 il ne devrait avoir que deux rangées de sièges. En standard, il y aura cinq passagers qui pourront être transportés, bien que la présence d’une option réduisant cette capacité à quatre ne soit pas exclue, ce qui permettrait de placer des sièges individuels aussi grands que confortables dans la rangée arrière. Le but n’est autre que rendre un SUV aussi luxueux que possible. Cela fera du prix dans ses versions les plus équipées presque certainement le plus élevé de l’histoire du constructeur.

La prédiction de X-Tomi Design sur la conception du futur BMW X8 ce n’est pas particulièrement risqué. Presque toutes les pièces du véhicule de l’avant aux trois quarts sont identiques à celles du X7. C’est à partir de là que l’on voit des différences avec une baisse de toit plus stylisée qui donne la touche coupé. Peut-être la solution sur laquelle vous pariez BMW est similaire, même s’il n’est pas nécessaire d’exclure une différence plus importante que dans le cas des autres «couples» du reste des SUV de la marque afin de lui donner la plus grande exclusivité possible.

La chose normale sera que le nouveau BMW X8 Comptez sur une gamme mécanique très similaire à celle du X7. Cependant, on sait que le constructeur teste actuellement un prototype équipé d’un moteur hybride rechargeable, car malgré le camouflage, une prise de charge est visible sur le passage de roue avant gauche. Ce serait une nouveauté par rapport au X7, qui ne dispose pas d’un tel moteur. Ses caractéristiques sont un mystère, mais il pourrait bien être celui du X5 xDrive45, qui développe 394 chevaux. Ce ne serait en aucun cas le plus puissant, puisque la firme allemande a également enregistré le nom X8 M, qui est une déclaration d’intention.

