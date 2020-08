L’une des cinq recrues de l’Indy 500 pourrait être un nom familier dans 24 heures, en tant que quintette pour la course la plus importante de leur vie sur une grille chargée de champions et de vétérans d’Indycar.

Il faudra un effort particulier et tout ce qui vient gagner la légendaire course, son compatriote Alexander Rossi l’a fait en 2016 lors de sa première tentative, mais seuls dix pilotes ont accompli l’exploit en plus d’un siècle. Il faudra quelque chose de très spécial pour que la même chose se produise aujourd’hui, mais il serait juste de dire que la classe Indy 500 de 2020 est assez spéciale.

Ce sont: Rinus VeeKay (4e partant), Alex Palou (7e), Pato O’Ward (15e), Oliver Askew (21e) et Dalton Kellett (24e). La place de départ moyenne des recrues de l’Indy 500 2020 est de 14,2.

Pour commencer, Alex Palou est un polyglotte de bonne foi, l’une de ces personnes exceptionnellement rares qui peuvent parler trois langues ou plus si couramment qu’elles peuvent alterner chacune en une seule phrase.

Dans son cas, le pilote espagnol de 23 ans est fluide dans son espagnol natal avec l’anglais et l’italien.

Palou devra cependant en ajouter un peu plus à son répertoire s’il veut parler au reste de la classe de recrue à cinq personnes prenant le drapeau vert dimanche dans leur langue maternelle.

Rinus VeeKay est des Pays-Bas, Dalton Kellet est né et a grandi au Canada, Pato O’Ward est du Mexique et Oliver Askew est un Américain – bien que sa mère soit suédoise.

Ensemble, ils ont rendu l’Indianapolis 500, toujours mondialisé, encore plus cosmopolite que d’habitude.

«C’est incroyable le respect que vous avez lorsque vous arrivez sur le speedway. C’est quelque chose que vous ne ressentez pas vraiment à d’autres endroits », a déclaré Palou, qui s’est qualifié septième pour le propriétaire de l’équipe Dale Coyne. « Tous les équipages, toutes les équipes parlent de cette course dès le premier jour, à partir de janvier, et c’est la course que nous espérons tous gagner. »

Les cinq rookies ont plus que de l’espoir pour eux.

VeeKay a été le plus rapide en qualifications et partira quatrième dimanche. Le joueur de 20 ans de la ville de Hoofddorp, en Hollande du Nord, a pris un départ peu propice sur les ovales, se brisant deux fois lors du double au Texas et à nouveau dans l’Iowa.

Mais VeeKay a également terminé cinquième sur le parcours routier d’Indianapolis Motor Speedway, et il conduit pour Ed Carpenter, natif de Hoosier, dont la capacité à contourner le circuit de 2 1/2-mile a été prouvée au fil des ans.

Palou commencera juste derrière lui. Il est originaire du petit village de Sant Antoni de Vilamajor – ce qui signifie qu’il représente également la région autonome de Catalogne. Il a gagné ses galons en conduisant à travers l’Europe, devenant le premier Espagnol à remporter une course GP3 en 2015, avant de passer à l’IndyCar qui a déjà inclus un podium à Road America.

O’Ward n’a pas réussi à se qualifier pour l’Indy 500 pour l’équipe Carlin la saison dernière, mais son passage à Arrow McLaren SP a récolté des récompenses immédiates. Le joueur de 21 ans de Monterrey compte quatre classements parmi les 10 premiers, dont une deuxième place dans l’Iowa, et est quatrième au classement de la série. Il partira 15e dimanche après avoir affiché la vitesse la plus rapide des essais finaux.

«C’était vraiment important d’essayer de nous offrir la meilleure voiture pour le jour de la course», a déclaré O’Ward. «La circulation sera la clé. Ce sera mon premier 500. Il est si important d’avoir une voiture capable de suivre de près et d’être capable de rouler avec les gens, d’avancer au lieu de reculer. »

Askew n’est pas étranger à aller de l’avant au Brickyard, remportant la course Indy Lights le Carb Day il y a un an. Le natif de Floride, qui possède également la nationalité suédoise, sort d’un double titre à l’Iowa dans lequel il a terminé troisième et sixième.

Kellett est la dernière recrue sur le terrain. L’athlète de 26 ans de la ville ontarienne de Stouffville a grandi en course de motoneiges, bien qu’il ait tout aussi rapidement atteint les vitesses élevées d’Indianapolis. Il est peut-être utile d’avoir un diplôme en génie de l’Université Queen’s à Kingston, mais Kellett a le 41e rang pour A.J. Foyt Racing sort 24e.

«Nous avons vraiment mis l’accent cette semaine sur la course, c’est ce à quoi nous nous attendons et auquel nous avons consacré la majeure partie de notre temps, donc je pense qu’être conservateur en qualifications a toujours été notre plan», a déclaré Kellett. « Mais très satisfait de notre point de départ. »

L’endroit où finissent chacune des recrues est bien plus important.

Aujourd’hui, l’Indy 500 était une course qui récompensait l’expérience. Il y avait un an, Foyt était le seul pilote de moins de 30 ans sur le terrain, et Al Unser Sr. avait cinq jours avant son 48e anniversaire lorsqu’il a gagné pour la quatrième fois.

Et si Troy Ruttman reste le plus jeune vainqueur à 22 ans, 80 jours lorsqu’il a atteint le couloir de la victoire en 1952, il reste une exception à la règle: Will Power avait 37 ans lorsqu’il a gagné en 2018 et Simon Pagenaud en avait 35 il y a un an.

Danica Patrick, qui aidera à appeler la course pour NBC, avait 23 ans lorsqu’elle a terminé quatrième de la course de 2005. Elle pense qu’il y a «un élément d’ignorance dans la félicité à Indy», mais Patrick croit aussi que l’expérience a de la valeur.

Il en va de même pour Askew, qui a admis avoir ressenti des frissons lorsqu’il est monté dans sa voiture pour la première fois.

«Cet endroit peut être assez intimidant, surtout pour une recrue», a-t-il déclaré. «Les qualifications ont été vraiment intenses. Je n’ai fait que huit tours entre les deux relais que nous avons effectués, et ce sont les huit tours les plus palpitants que j’ai jamais faits.

Maintenant, il va devoir refouler ses nerfs – et calmer ce cœur battant – pendant 200 tours complets. Si une recrue peut bien le faire, elle pourrait devenir la huitième à remporter l’Indy 500 et la première depuis Juan Pablo Montoya en 2000.

«J’ai une voiture qui est très confiante à conduire et qui la rend beaucoup plus amusante pour une recrue», a déclaré VeeKay, «et aussi beaucoup plus facile de rouler à fond. J’ai eu une super voiture toute la saison, mais je n’ai tout simplement pas eu beaucoup de chance. Alors espérons que le revirement commence maintenant. Je suis super content de partir quatrième et j’espère que nous pourrons prendre trois places sur le résultat final dimanche. «