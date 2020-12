Le Madrilène est l’actuel champion CERA et S-CER

Dani Sordo aura à nouveau un programme partiel avec Hyundai

Borja Rozada sera le copilote de Dani Sordo en vue de la prochaine saison du Championnat du Monde des Rallyes. Le Madrilène, actuel double champion du CERA et du S-CER avec Pepe López, remplacera Carlos del Barrio.



Rozada est un “gars normal”, ou plutôt un “ouvrier de course”. C’est ainsi qu’il se définit habituellement sur les réseaux sociaux, mais quand il s’assoit dans la voiture, il est un véritable «animal» lorsqu’il s’agit de chanter les notes.

Le copilote de Madrid est l’un des plus expérimentés au niveau national. Il a commencé en 1999 à la droite d’Ismael Franco et a grimpé à toutes sortes de «fers». “Si c’était moche et absurde, mieux ce serait”, affirmait-il récemment à propos des voitures de course du passé.

Il a également des «planches» en termes de Coupe du monde, car il a couru avec des pilotes comme Albert Llovera ou Benito Guerra et connaît presque tous les tests du calendrier. En d’autres termes, ce sera une valeur sûre pour Dani Sordo pour l’année prochaine.

Mais le sommet de sa carrière sportive est survenu en 2019, lorsqu’il a été proclamé champion du CERA et du S-CER avec Pepe López. Cette année, en finale de crise cardiaque pour le duo madrilène de Citroën, ils ont revalidé leurs titres.

Pour cette raison, Dani Sordo, une fois confirmé que Carlos del Barrio ne continuerait pas à sa droite parce qu’ils lui ont offert un plan à long terme avec le paraguayen «Fau» Zaldívar, a opté pour l’expérience et le bon travail de Borja Rozada.

“Borja Rozada sera mon copilote en 2021. Nous allons commencer à travailler ensemble pour nous adapter au plus vite. Bienvenue!”, A commenté Dani Sordo sur les réseaux sociaux pour officialiser ce qui avait été un secret de polichinelle.

Il faut se rappeler que Dani aura à nouveau un programme partiel avec Hyundai et est déjà confirmé pour la manche d’ouverture du WRC, le Rallye de Monte Carlo, mais le Cantabrique a déclaré que Carlos del Barrio serait toujours là.

Cependant, l’histoire pourrait être différente de celle annoncée précédemment. Dani et Borja commenceront immédiatement à travailler et feront leur premier test ensemble dans deux semaines avec l’i20 Coupé WRC. Il est possible que Carlos soit le copilote de Dani sur le Monte, mais ce n’est pas encore confirmé.

