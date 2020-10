Après n’avoir pas eu les deux séances hier en raison de mauvaises conditions météorologiques, la situation était aujourd’hui totalement défavorable. Là, le pilote finlandais Valtteri Bottas a été le plus rapide avec 1: 26,225, suivi de Lewis Hamilton.

Dans la séance, Lance Stroll n’a pas participé, qui est indisposé et pour cette raison sera remplacé en qualifications et en course par Nico Hülkenberg. Pour le moment, aucun autre détail n’est connu sur l’état de santé du pilote canadien Racing Point.

Charles Leclerc a terminé à la troisième place et Sebastian Vettel à la cinquième. Les pilotes Ferrari avaient plusieurs améliorations à la voiture disponibles et ces positions prouvent l’efficacité. Entre eux se trouvait Max Verstappen de Red Bull 0,671 derrière Bottas.

La sixième place est revenue à Lando Norris de McLaren, suivi de Sergio Pérez de Racing Point, de Daniel Ricciardo de Renault, d’Alexander Albon de Red Bull et de compléter le top 10, Pierre Gasly d’AlphaTauri.

A 15h00 à Nürburg, le classement du Grand Prix de l’Eifel débutera par Diffusion en direct de F1Latam.com.

Heures dans tous les pays.

Ce sont les moments de la session.

Eifel GP – Essais gratuits 3

Pos. Pilotes Team National Time Gap Laps Event 1 V. Bottas Mercedes FIN 1: 26.225 -.— 25 2 L. Hamilton Mercedes GBR 1: 26.361 +0.136 27 3 C. Leclerc Ferrari MON 1: 26.681 +0.456 25 4 M. Verstappen Red Bull HOL 1: 26.896 +0.671 24 5 S. Vettel Ferrari ALE 1: 27.038 +0.813 25 6 L. Norris McLaren GBR 1: 27.167 +0.942 29 7 S. Pérez Racing Point MEX 1: 27.245 +1.020 25 8 D. Ricciardo Renault AUS 1: 27 392 +1 167 23 9 A. Albon Red Bull TAI 1: 27 449 +1 224 23 10 P. Gasly AlphaTauri FRA 1: 27 528 +1 303 28 11 E. Ocon Renault FRA 1: 27 634 +1 409 27 12 D . Kvyat AlphaTauri RUS 1: 27 795 +1 570 26 13 C. Sainz McLaren ESP 1: 27 924 +1 699 29 14 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1: 27 956 +1 731 25 15 R. Grosjean Haas FRA 1: 28 115 +1 890 27 16 K. Magnussen Haas DIN 1: 28.293 +2.068 27 17 G. Russell Williams GBR 1: 28.343 +2.118 29 18 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1: 28.370 +2.145 25 19 N. Lafiti Williams CAN 1: 28.941 +2.716 26 NC L. Stroll Racing Point CAN -: –.— -: –.— 0 Pas de temps

Observer:

