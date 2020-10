Valtteri Bottas a donné la surprise cet après-midi en battant Lewis Hamilton et Max Verstappen dans la dispute pour la pole position du GP Eifel au Nürburgring. Le pilote finlandais a réalisé un excellent tour lors de sa dernière tentative, remportant sa troisième pole de la saison et sa quatorzième en F1.

Avec un temps de 1: 25.269, le Nordique a battu Lewis Hamilton et Max Verstappen par 0.256s et 0.293s. Il faut noter la bonne performance du pilote néerlandais Red Bull, qui lors des trois séances de qualification a été très compétitif, démontrant la progression de la RB16 en qualifications. Cette situation n’a pas facilité l’après-midi de Mercedes.

Charles Leclerc a terminé quatrième, avec une performance nettement meilleure que la très critiquée Ferrari SF100. Mais pour l’équipe de Maranello, ce n’était pas que de bonnes nouvelles, puisque Sebastian Vettel n’a pas pu passer en Q3, précisément à cause du temps établi par Charles Leclerc à la fin de la Q2. L’Allemand partira à domicile à la onzième place.

Alexander Albon de Red Bull s’est qualifié cinquième. Son rythme n’est toujours pas celui attendu par rapport à celui de son coéquipier, Max Verstappen. La différence était d’une demi-seconde.

Le duo Renault de Daniel Ricciardo et Esteban Ocon a réalisé la sixième et la septième fois, obtenant ainsi une bonne position de départ pour demain.

Les pilotes McLaren Lando Norris et Carlos Sainz se sont qualifiés aux huitième et dixième places. Entre eux, le pilote mexicain Sergio Pérez a terminé avec le Racing Point RP20.

Aux douzième et treizième places, débuteront Pierre Gasly et Daniil Kvyat d’AlphaTauri, suivis d’Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo qui pour la première fois cette saison se qualifie en Q2.

Les pilotes Haas Kevin Magnussen et Romain Grosjean, et les pilotes Williams George Russell et Nicholas Latifi ont terminé du 15e au 18e.

L’avant-dernier était le Finlandais Kimi Räikkönen d’Alfa Romeo, tandis que la fermeture du groupe était Nico Hülkenberg, qui à la dernière minute a soulagé Lance Stroll pour ne pas se sentir bien. L’Allemand est monté dans la voiture sans s’être entraîné sur le Nürburgring et, tour par tour, il a amélioré son rythme. Rappelons-nous que la dernière fois qu’il était avec l’équipe, c’était Sergio Pérez en relève pour COVID-19 à Silverstone lors du GP de Grande-Bretagne et du 70e anniversaire.

Demain à 14 h 10 de Nürburg, la course du Grand Prix de l’Eifel débutera avec Diffusion en direct de F1Latam.com.

Voici les résultats de la session:

Classement – Eifel GP Pos. Pilotes Equipe Nationale Time Gap Session Event 1 V. Bottas Mercedes FIN 1: 25.269 -.— Q3 2 L. Hamilton Mercedes GBR 1: 25.525 +0.256 Q3 3 M. Verstappen Red Bull HOL 1 : 25.562 +0.293 Q3 4 C. Leclerc Ferrari MON 1: 26.035 +0.766 Q3 5 A. Albon Red Bull TAI 1: 26.047 +0.778 Q3 6 D. Ricciardo Renault AUS 1: 26.223 +0.954 Q3 7 E. Ocon Renault FRA 1: 26.242 +0.973 Q3 8 L. Norris McLaren GBR 1: 26.458 +1.1189 Q3 9 S. Pérez Racing Point MEX 1: 26.704 +1.435 Q3 10 C. Sainz McLaren ESP 1: 26.709 +1.440 Q3 11 S. Vettel Ferrari ALE 1: 26.738 +1 469 Q2 12 P. Gasly AlphaTauri FRA 1: 26 776 +1 507 Q2 13 D. Kvyat AlphaTauri RUS 1: 26 848 +1 579 Q2 14 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1: 26 936 +1 667 Q2 15 K. Magnussen Haas DIN 1: 27 125 + 1 856 Q2 16 R. Grosjean Haas FRA 1: 27 552 +2 283 Q1 17 G. Russell Williams GBR 1: 27 564 +2 295 Q1 18 N. Lafiti Williams CAN 1: 27 812 +2 543 Q1 19 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1: 27 817 +2 548 Q1 20 N.Hülkenberg Racing Point ALE 1: 28.021 +2.752 Q1