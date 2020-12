Être plus lent que Russell dans la course n’a pas aidé à accroître la crédibilité du Finlandais.

Il espère se débarrasser du mauvais goût dans sa bouche à Abu Dhabi et dire au revoir à 2020 avec la victoire

Valtteri Bottas reconnaît qu’après le GP de Sakhir, être dépassé par George Russell l’a fait passer pour un “ fou ” devant tout le monde. Le Finlandais dit qu’il est très facile pour les gens de le critiquer, mais il garantit qu’il donnera tout pour se débarrasser du mauvais goût dans sa bouche lors de la dernière course à Abu Dhabi.



Le GP de Sakhir a été un week-end difficile pour Bottas, dans lequel malgré la pole, il a perdu la tête de la course au départ avec Russell. Après avoir été dépassé par un nouveau garçon en course, Valtteri n’aimait pas du tout ça, qui reconnaissait que les Britanniques l’avaient fait passer pour “ un imbécile ” lors de l’avant-dernier GP de l’année, et c’est quelque chose qu’il n’aime pas du tout.

«Pendant la course, j’ai essayé de tirer le meilleur parti de la voiture, je savais que ça allait être une longue course. Puis, après être sorti de la voiture, j’ai pensé à d’autres choses, et l’une d’elles était que je pourrais peut-être paraître idiot, et ce n’est pas juste. Ce fut une très mauvaise course pour moi », a reconnu Bottas dans les mots recueillis par le portail Web ..net.

«Il est toujours très facile pour les gens de dire que le petit nouveau a battu un pilote qui fait partie de l’équipe depuis de nombreuses années, et ce n’est pas idéal. Mais des gens qui connaissent les performances de chacun et sont très clairs sur ce qu’ils auraient pu faire dans des conditions normales ».

En ce qui concerne le finaliste, Bottas soutient qu’il préfère terminer deuxième plutôt que troisième et pense que ce serait le sien après avoir vu la supériorité de la Mercedes W11. Bien sûr, ni lui ni l’équipe n’y pensent beaucoup, et la seule chose qu’ils ont en tête est de dire au revoir à 2020 avec la victoire.

«De toute évidence, il vaut mieux être deuxième que troisième, et je pense que la chose la plus juste pour nous est d’être premier et deuxième du championnat avec la voiture que nous avons. Ce n’est pas encore fini, mais ce n’est pas une priorité dans ma tête en ce moment, je veux gagner la dernière course. L’équipe ne lui a pas non plus accordé d’importance, nous ne sommes allés que faire le meilleur travail possible », a-t-il ajouté.

Enfin, si George Russell reste chez Mercedes pour le dernier GP de la saison à Abu Dhabi, Bottas est convaincu de pouvoir faire la différence sur un circuit plus traditionnel. Le Finlandais attend avec impatience la dernière course de l’année et est confiant de dire au revoir à 2020 avec une victoire.

«C’est un nouveau week-end, et évidemment, c’est un circuit beaucoup plus normal que le précédent. Ce sera plus facile de faire la différence et j’attends avec impatience la dernière course de l’année à Abu Dhabi », a déclaré Valtteri pour conclure.

