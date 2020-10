La deuxième séance d’essais libres du Grand Prix du Portugal était atypique. D’abord parce que des pneus prototypiques ont été testés pendant la première demi-heure, puis à cause d’un crash entre Max Verstappen et Lance Stroll.

L’incident s’est produit dans la dernière partie de la journée, après avoir touché à la fin de la ligne droite principale, dans le virage 1. Le Néerlandais était à l’intérieur et quand il a étiré le freinage au sommet, il a pris contact avec le Canadien au moment du pliage. Cela a déclenché l’un des deux drapeaux rouges du jour lorsque le Racing Point RP20 a été retiré. Les commissaires après analyse de l’accident n’ont pas considéré que quiconque était en faute.

Les pneus testés par les 20 pilotes sont ceux expérimentaux de Pirelli pour 2021. Ni eux ni les équipes n’avaient d’informations sur leur composition ou leur composition. Ces minutes ont été précieuses pour le développement de ces produits pour la saison suivante.

Le temps de Valtteri Bottas de Mercedes était de 1: 17.940, réalisé avec le composé souple. À 0,595s, Max Verstappen de Red Bull a terminé, suivi de Lando Norris de McLaren, Charles Leclerc de Ferrari, Carlos Sainz de McLaren et Sebastian Vettel de Ferrari, complétant ainsi le top 6.

L’autre drapeau rouge de la journée a été généré par un incendie dans l’AlphaTauri de Pierre Gasly. Le Français a terminé la journée à la septième place et a été suivi par Lewis Hamilton de Mercedes, Esteban Ocon de Renault et Alexander Albon de Red Bull, clôturant le top 10.

Demain à 11h00 à Portimão, la troisième et dernière séance d’essais gratuits débutera et plus tard à 14h00 le classement du Grand Prix du Portugal avec Diffusion en direct de F1Latam.com.

Voici les moments de la session:

GP du Portugal – Tests gratuits 2

Pos. Pilotes Team National Time Gap Laps Event 1 V.Bottas Mercedes FIN 1: 17.940 -.— 32 2 M. Verstappen Red Bull HOL 1: 18.535 +0.595 34 3 L. Norris McLaren GBR 1: 18.743 +0.803 35 4 C. Leclerc Ferrari MON 1: 18.838 +0.898 34 5 C. Sainz McLaren ESP 1: 19.113 +1.173 32 6 S.Vettel Ferrari ALE 1: 19.175 +1.235 33 7 P. Gasly AlphaTauri FRA 1: 19.178 +1.238 26 8 L Hamilton Mercedes GBR 1: 19 308 +1 368 27 9 E. Ocon Renault FRA 1: 19 496 +1 556 32 10 A. Albon Red Bull TAI 1: 19 643 +1 703 37 11 G. Russell Williams GBR 1: 19 821 +1 881 32 12 S. Pérez Racing Point MEX 1: 19.901 +1.961 33 13 D. Ricciardo Renault AUS 1: 19.987 +2.047 28 14 N. Lafiti Williams CAN 1: 20.465 +2.525 33 15 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1: 20.490 +2.550 34 16 K. Magnussen Haas DIN 1: 20 680 +2 740 29 17 D. Kvyat AlphaTauri RUS 1: 20 729 +2 789 33 18 R. Grosjean Haas FRA 1: 20 867 + 2 927 32 19 L. Stroll Racing Point CAN 1: 20 983 + 3 043 26 20 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1: 21 396 +3 456 34

