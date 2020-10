Le pilote finlandais Valtteri Bottas a obtenu la pole position du Grand Prix d’Émilie-Romagne cet après-midi sur le circuit d’Imola, après avoir battu son coéquipier Lewis Hamilton de seulement 0,097 seconde.

Une fois encore, Bottas a prouvé son statut de sprinter lors de cette séance, en obtenant sa position privilégiée numéro 15 au championnat. Leur travail et celui de Hamilton les laissent comme favoris pour demain, le jour où Mercedes pourrait remporter le septième titre du championnat des constructeurs.

La troisième place revient à Max Verstappen de Red Bull. Lui et la Mercedes commenceront avec le composé moyen. Ce ne fut pas une session facile pour le Néerlandais après la panne d’une bougie d’allumage en Q2. Ses mécaniciens ont travaillé à toute allure pour résoudre l’impasse et quelques minutes avant de réussir à mettre la voiture sur la piste.

Belle séance pour le Français Pierre Gasly avec l’AlphaTauri en se qualifiant à la quatrième place, confirmant également le bon moment du groupe motopropulseur Honda à Imola. Vous avez une excellente opportunité de pouvoir monter sur le podium en cas d’éventualité des 3 premiers coureurs.

La cinquième place est revenue à Daniel Ricciardo de Renault, suivi d’Alexander Albon de Red Bull, qui a de nouveau connu quelques revers: plusieurs départs sur piste avec des tours invalides et une vrille.

Charles Leclerc de Ferrari a terminé septième, Daniil Kvyat d’AlphaTauri huitième, tandis que les pilotes McLaren Lando Norris et Carlos Sainz ont clôturé le top 10.

Les pilotes de Racing Point Sergio Pérez et Lance Stroll n’ont pas eu une journée facile. Sergio Pérez s’est qualifié onzième alors que Lance Stroll l’a fait à la quinzième place. L’enjeu est la troisième place du championnat des constructeurs, disputé avec McLaren et Renault. En ce qui concerne l’équipe de France, Esteban Ocon est douzième.

George Russell de Williams s’est de nouveau démarqué lors des qualifications avec la treizième place, revenant en Q2 et cette fois a même dépassé Sebastian Vettel de Ferrari, quatorzième.

De la 16e à la 20e place, respectivement Romain Grosjean et Kevin Magnussen, Kimi Räikkönen d’Alfa Romeo, Nicholas Latifi de Williams et Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo.

Nous publierons la grille de départ dès que la FIA la rendra officielle.

Demain à 13h10 d’Imola, la course du Grand Prix d’Émilie-Romagne débutera avec Diffusion en direct de F1Latam.com.

Observer:

• Diffusion en direct du classement

• Heures dans tous les pays.

Voici les résultats de la session:

Classement – Emilia Romagna GP Position Driver Team Nac. Time Gap Session Event 1 V. Bottas Mercedes FIN 1: 13.609 -.— Q3 2 L. Hamilton Mercedes GBR 1: 13.706 +0.097 Q3 3 M. Verstappen Red Bull HOL 1: 14.176 +0.567 Q3 4 P. Gasly AlphaTauri FRA 1: 14.502 +0.893 Q3 5 D. Ricciardo Renault AUS 1: 14.520 +0.911 Q3 6 A. Albon Red Bull TAI 1: 14.572 +0.963 Q3 7 C. Leclerc Ferrari MON 1 : 14 616 +1 007 Q3 8 D. Kvyat AlphaTauri RUS 1: 14 696 +1 087 Q3 9 L. Norris McLaren GBR 1: 14 814 +1 205 Q3 10 C. Sainz McLaren ESP 1: 14 911 +1 302 Q3 11 S. Pérez Racing Point MEX 1: 15061 +1452 Q2 12 E. Ocon Renault FRA 1: 15201 +1 592 Q2 13 G. Russell Williams GBR 1: 15 323 +1 714 Q2 14 S.Vettel Ferrari ALE 1: 15 385 +1 776 Q2 15 L. Stroll Racing Point CAN 1: 15 494 +1 885 Q2 16 R. Grosjean Haas FRA 1: 15 918 +2 309 Q1 17 K. Magnussen Haas DIN 1: 15 939 +2 330 Q1 18 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1: 15 953 +2 344 Q1 19 N. Lafiti Williams CAN 1: 15 987 + 2.378 Q1 20 A. Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1: 16.208 +2.599 Q1