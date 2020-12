Reconnaît que Red Bull et Verstappen étaient tous deux supérieurs aujourd’hui

Il est content de sa carrière, il n’a commis aucune erreur et a remporté la deuxième place

Valtteri Bottas a terminé la saison 2020 avec une deuxième place à Abu Dhabi qui lui a permis de s’assurer la deuxième place. Le Finlandais est satisfait de la course qu’il a faite et estime que Max Verstappen et Red Bull ont été supérieurs à eux pendant les 55 tours. Au moins, il prend la joie d’avoir surpassé Lewis Hamilton.



Bottas reconnaît qu’il n’a rien pu faire contre Verstappen, qui s’est enfui depuis le premier tour. Cependant, il est content de sa course d’aujourd’hui et d’avoir dépassé Lewis Hamilton en course. Le Finlandais était ravi de monter sur le podium pour la première fois depuis Imola, résultat avec lequel il a certifié le finaliste pour la deuxième année consécutive.

“Red Bull était trop rapide aujourd’hui, nous pensions que le rythme de course allait être similaire, mais Max contrôlait la course. J’ai fait une bonne course, pas d’erreur, mais je n’ai pas pu obtenir plus que ce que nous avions.” Au moins j’ai battu Lewis et c’est bien de remonter sur le podium, même si c’est sans champagne », a reconnu Bottas dès sa sortie de voiture.

Bottas assure que ce fut une année 2020 épuisante et pleine de courses et soutient qu’il est bon d’avoir déjà fini de revoir la famille. Enfin, il félicite l’équipe d’avoir remporté le championnat des constructeurs pour la septième année consécutive, une récompense bien méritée pour tout l’excellent travail accompli à Brackley et Brixworth.

“Nous avons des engagements la semaine prochaine, mais j’aurai le temps de voir la famille, je ne me souviens pas de la dernière fois que je les ai vus. Je suis très fier d’avoir remporté le championnat des constructeurs, ils ont très bien réussi dans les deux usines”, a déclaré Valtteri pour finir.

Bottas a battu Hamilton pour la quatrième fois cette saison dans la course, donc l’équilibre entre les deux reste 12-4 en faveur du champion du monde. Bien sûr, c’est le premier GP de l’année où Valtteri est en tête sans que Lewis n’ait été sanctionné. Lors des trois courses précédentes – Autriche, Italie et Russie – le Britannique a reçu des pénalités.

