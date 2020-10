L’Autódromo Internacional do Algarve a fait ses débuts ce matin en Formule 1 avec la première séance d’essais libres du Grand Prix du Portugal. Là, le Finn Valtteri Bottas a été le plus rapide avec 1: 18,410, suivi de son coéquipier de l’équipe Mercedes, Lewis Hamilton à 0,339s.

Il y a eu plusieurs vrilles et sorties de piste sur ce nouvel asphalte du circuit lusitanien, présentant un niveau élevé de dégradation du pneu avant gauche en raison de la nature de son tracé.

Les 20 coureurs ont utilisé le composé moyen et dur pour cette session, laissant le composé souple pour l’après-midi, ceci en raison de la douceur de la couche d’asphalte et représentera une amélioration notable dans les temps.

À la troisième place, comme d’habitude, était Max Verstappen de Red Bull. Cette fois, la différence était large, 0,781s derrière Valtteri Bottas. La quatrième fois était entre les mains de Charles Leclerc de Ferrari. Cette position continue de démontrer l’évolution du SF1000 de l’équipe Maranello.

Le Thaï Alexander Albon était cinquième, cette fois plus proche de son coéquipier Max Verstappen, plus exactement à moins de deux dixièmes. Après lui, ils ont complété le top 10: Carlos Sainz de McLaren, Sergio Pérez de Racing Point, Kimi Räikkönen d’Alfa Romeo, Daniel Ricciardo de Renault et Pierre Gasly d’AlphaTauri.

Les pilotes français Esteban Ocon de Renault et Pierre Gasly d’AlphaTauri ont eu des problèmes mécaniques avec leurs voitures.

GP du Portugal – Test gratuit 1

Pos. Pilotes Team National Time Gap Laps Event 1 V.Bottas Mercedes FIN 1: 18.410 -.— 35 2 L. Hamilton Mercedes GBR 1: 18.749 +0.339 35 3 M. Verstappen Red Bull HOL 1: 19.191 +0.781 32 4 C. Leclerc Ferrari MON 1: 19.309 +0.899 33 5 A. Albon Red Bull TAI 1: 19.365 +0.955 34 6 C. Sainz McLaren ESP 1: 19.441 +1.031 42 7 S. Pérez Racing Point MEX 1: 19.907 +1.497 31 8 K. Räikkönen Alfa Romeo FIN 1: 19 954 +1 544 34 9 D. Ricciardo Renault AUS 1: 20 058 +1 648 27 10 P. Gasly AlphaTauri FRA 1: 20 124 +1 714 29 11 S. Vettel Ferrari ALE 1: 20 200 +1 790 37 12 L. Norris McLaren GBR 1:20 207 +1 797 29 13 D. Kvyat AlphaTauri RUS 1:20 278 +1 868 32 14 K. Magnussen Haas DIN 1:20 846 +2 436 28 15 L. Stroll Racing Point CAN 1:20 954 +2 544 32 16 A . Giovinazzi Alfa Romeo ITA 1: 21 009 +2 599 35 17 R. Grosjean Haas FRA 1: 21 169 +2 759 31 18 G. Russell Williams GBR 1: 21 374 + 2 964 31 19 E. Ocon Renault FRA 1: 21 673 + 3 263 31 20 N. Lafiti Williams CAN 1: 22,054 +3,644 34

