Le Finlandais veut marquer trois bons résultats et ainsi gagner en confiance pour 2021

Il reconnaît que la Turquie a été sa course la plus difficile depuis son arrivée en Formule 1

Valtteri Bottas a reconnu que malgré ce qui s’est passé en Turquie, il a hâte d’affronter les trois dernières courses de la saison. Le Finlandais courra sans aucune pression à Bahreïn et à Abu Dhabi et est confiant de réaliser de bons résultats qui lui donneront confiance pour la saison prochaine.



Bottas a débuté la saison 2020 de la meilleure façon possible, avec une victoire au GP d’Autriche. Valtteri a quitté le Red Bull Ring en tant que leader de la Coupe du monde, mais après cela, il n’a pas pu battre Lewis Hamilton. Depuis lors, il n’a pu décrocher qu’une seule victoire de plus, celle qu’il a remportée lors de la dixième course de l’année en Russie.

Le rêve du titre devra attendre au moins un an de plus, mais malgré cela, Bottas affronte les trois épreuves qui restent à conclure cette année avec courage. Le 77 courra sans pression et il espère terminer cette année avec un bon goût dans la bouche, et aussi avec encore plus de victoire.

“Pour les trois dernières courses, je n’ai aucune pression, donc nous verrons s’il y a une différence. J’attends ces courses avec impatience, car je veux obtenir de bons résultats, qui me donnent confiance pour la saison prochaine”, a reconnu Bottas dans des mots recueillis par le portail Web britannique Crash.net.

En ce qui concerne le GP de Turquie, Bottas reconnaît que c’était sa course la plus difficile depuis son arrivée en Formule 1 en 2013. De plus, se faire doubler par son coéquipier et finir en dehors de la zone des points a été très difficile. digérer. Bien sûr, il cherchera à renverser la vapeur tant dans les deux courses à Bahreïn qu’à Abu Dhabi qui mettront fin à la saison la plus atypique du Grand Circus.

«C’était une course très compliquée, désastreuse. J’ai tout donné et je suis allé au maximum, car il n’y avait plus rien à perdre. J’ai fait des erreurs, bien sûr, et avec les dégâts, tout était encore plus compliqué. C’était la course la plus compliquée que j’ai eue. dans toute ma carrière en Formule 1, et le résultat plus du même », a expliqué le Finlandais pour conclure.

